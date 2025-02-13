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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uaea-konvoyuna-saldirdi-1093629385.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu UAEA konvoyuna saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu UAEA konvoyuna saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Zaporojye nükleer güç santralindeki (NGS) rotasyon sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) uzmanlarına eşlik eden Rusya... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T11:22+0300
2025-02-13T11:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
zaporojye nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
ukrayna ordusu
saldırı
zaporojye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye NGS’deki rotasyon sırasında UAEA uzmanlarına eşlik eden Rus güvenlik konvoyuna top, havan ve FVP dron ile saldırı düzenlediğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Düşman, UAEA uzmanlarının toplantı ve güvenliğini sağlayan Rusya Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu’nun araç konvoyuna toplam 12 saldırı düzenledi (dört topçu, üç havan topu, beş FPV drone)” ifadesine yer verildi.Saldırıda, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araçların zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, “UAEA uzmanlarının rotasyonunun kesintiye uğraması tamamen Ukrayna tarafının kasıtlı eylemleri nedeniyle meydana geldi” dendi.Rusya tarafının, rotasyonun gerçekleşmesi için bölgede güvenlik tedbirlerini alma ve silahlara başvurmama yönündeki tüm taahhütleri yerine getirdiği kaydedildi.Sürecin normal başladığı, ama ardından UAEA konvoyunun Ukrayna ordusu tarafından engellendiği aktarılırken Rus askerlerin, kararlaştırılan yerde birkaç saat boyunca İHA saldırıları altında onları beklediği ama konvoyun buluşma noktasına gelmediği anlatıldı. Bu nedenle Rus grubunun geri çekilme kararı aldığı belirtildi.Zaporojye NGS’den ayrılmaya hazırlanan UAEA uzmanlarının bulunduğu konvoy geri dönerken bir kez daha İHA ve havan saldırısına uğradı.UAEA dün Zaporojye NGS’de uzman rotasyonunun sekteye uğradığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ukrayna-muzakerelerine-dogru-avrupa-da-masada-yer-talep-ediyor-1093622337.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna ordusu, saldırı, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna ordusu, saldırı, zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu UAEA konvoyuna saldırdı

11:22 13.02.2025 (güncellendi: 11:31 13.02.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna ordusunun, Zaporojye nükleer güç santralindeki (NGS) rotasyon sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) uzmanlarına eşlik eden Rusya Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu konvoyuna saldırdığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye NGS’deki rotasyon sırasında UAEA uzmanlarına eşlik eden Rus güvenlik konvoyuna top, havan ve FVP dron ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Düşman, UAEA uzmanlarının toplantı ve güvenliğini sağlayan Rusya Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu’nun araç konvoyuna toplam 12 saldırı düzenledi (dört topçu, üç havan topu, beş FPV drone)” ifadesine yer verildi.
Saldırıda, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araçların zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, “UAEA uzmanlarının rotasyonunun kesintiye uğraması tamamen Ukrayna tarafının kasıtlı eylemleri nedeniyle meydana geldi” dendi.
Rusya tarafının, rotasyonun gerçekleşmesi için bölgede güvenlik tedbirlerini alma ve silahlara başvurmama yönündeki tüm taahhütleri yerine getirdiği kaydedildi.
Sürecin normal başladığı, ama ardından UAEA konvoyunun Ukrayna ordusu tarafından engellendiği aktarılırken Rus askerlerin, kararlaştırılan yerde birkaç saat boyunca İHA saldırıları altında onları beklediği ama konvoyun buluşma noktasına gelmediği anlatıldı. Bu nedenle Rus grubunun geri çekilme kararı aldığı belirtildi.
Zaporojye NGS’den ayrılmaya hazırlanan UAEA uzmanlarının bulunduğu konvoy geri dönerken bir kez daha İHA ve havan saldırısına uğradı.
UAEA dün Zaporojye NGS’de uzman rotasyonunun sekteye uğradığı bildirilmişti.
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