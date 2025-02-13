https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uaea-konvoyuna-saldirdi-1093629385.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu UAEA konvoyuna saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu UAEA konvoyuna saldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun, Zaporojye nükleer güç santralindeki (NGS) rotasyon sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) uzmanlarına eşlik eden Rusya... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T11:22+0300

2025-02-13T11:22+0300

2025-02-13T11:31+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

zaporojye nükleer güç santrali

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ukrayna ordusu

saldırı

zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye NGS’deki rotasyon sırasında UAEA uzmanlarına eşlik eden Rus güvenlik konvoyuna top, havan ve FVP dron ile saldırı düzenlediğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Düşman, UAEA uzmanlarının toplantı ve güvenliğini sağlayan Rusya Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu’nun araç konvoyuna toplam 12 saldırı düzenledi (dört topçu, üç havan topu, beş FPV drone)” ifadesine yer verildi.Saldırıda, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araçların zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, “UAEA uzmanlarının rotasyonunun kesintiye uğraması tamamen Ukrayna tarafının kasıtlı eylemleri nedeniyle meydana geldi” dendi.Rusya tarafının, rotasyonun gerçekleşmesi için bölgede güvenlik tedbirlerini alma ve silahlara başvurmama yönündeki tüm taahhütleri yerine getirdiği kaydedildi.Sürecin normal başladığı, ama ardından UAEA konvoyunun Ukrayna ordusu tarafından engellendiği aktarılırken Rus askerlerin, kararlaştırılan yerde birkaç saat boyunca İHA saldırıları altında onları beklediği ama konvoyun buluşma noktasına gelmediği anlatıldı. Bu nedenle Rus grubunun geri çekilme kararı aldığı belirtildi.Zaporojye NGS’den ayrılmaya hazırlanan UAEA uzmanlarının bulunduğu konvoy geri dönerken bir kez daha İHA ve havan saldırısına uğradı.UAEA dün Zaporojye NGS’de uzman rotasyonunun sekteye uğradığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ukrayna-muzakerelerine-dogru-avrupa-da-masada-yer-talep-ediyor-1093622337.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna ordusu, saldırı, zaporojye