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Rusya 'Dünyanın Geleceği, Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform' için fikirleri bekliyor
Rusya 'Dünyanın Geleceği, Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform' için fikirleri bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Ulusal Merkezi 28-20 Nisan tarihlerinde, “Dünyanın Geleceği, Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” açık diyalog toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
diyalog
moskova
proje
federal meclis (rusya)
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Moskova’da 28-20 Nisan tarihlerinde Rusya Ulusal Merkezi tarafından “Dünyanın Geleceği Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” başlığı altında açık diyalog toplantısı düzenlenecek.Uluslararası uzmanlar ve deneyimli ekonomistlerin, küresel ekonomi gündemindeki konuları tartışılacağı toplantılarda dünya ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için yeni çözümler de ele alınacak. Çalışmanın sonuçları, elde edilen tezlerin gelecek çalışmalarda kullanılması için rapor hazırlanacak.Açık Diyalog formatında tartışma önerilerinin oluşturulmasına katkı koymak isteyenler için de bir çağrı yayınlandı. Açık Diyalog toplantısına katılmak üzere küresel ekonominin büyümesini sağlama konusundaki fikirler 9 Mart 2025 tarihine kadar makale formatında toplanacak.Makaleler “İnsan Sermayesine Yatırım”, “Teknolojilere Yatırım”, “Çevreye Yatırımlar”, “Bağlantısallığa Yatırım” başlıklarında olacak. Makale dili yazarın tercihine bağlı olurken, Makale metni en fazla 5 sayfa veya ana dilde en fazla 10 dakika sunum şeklinden hazırlanacak. Söz konusu konulardaki en iyi makalelerin yazarları, 28-30 Nisan 2025 tarihlerinde “Dünyanın Geleceği. Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” Açık Diyalog toplantısına katılmak üzere Rusya Ulusal Merkezi’ne davet edilecek. Çağrıya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler https://russia.ru/ web-sitesini ziyaret edebilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbul-baskonsolosu-buravov-rusya-suriyeyle-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-istiyor-1093629762.html
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rusya, diyalog, moskova, proje, federal meclis (rusya)
rusya, diyalog, moskova, proje, federal meclis (rusya)

Rusya 'Dünyanın Geleceği, Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform' için fikirleri bekliyor

14:50 13.02.2025
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Multimedya arşivine gidinKremlin Sarayı, Kızıl Meydan
Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Ulusal Merkezi 28-20 Nisan tarihlerinde, “Dünyanın Geleceği, Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” açık diyalog toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda fikirlerini sunmak isteyenler için bir çağrı yayınlandı. En iyi makaleler toplantıda gündeme alınacak.
Moskova’da 28-20 Nisan tarihlerinde Rusya Ulusal Merkezi tarafından “Dünyanın Geleceği Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” başlığı altında açık diyalog toplantısı düzenlenecek.
Uluslararası uzmanlar ve deneyimli ekonomistlerin, küresel ekonomi gündemindeki konuları tartışılacağı toplantılarda dünya ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için yeni çözümler de ele alınacak. Çalışmanın sonuçları, elde edilen tezlerin gelecek çalışmalarda kullanılması için rapor hazırlanacak.
Açık Diyalog formatında tartışma önerilerinin oluşturulmasına katkı koymak isteyenler için de bir çağrı yayınlandı. Açık Diyalog toplantısına katılmak üzere küresel ekonominin büyümesini sağlama konusundaki fikirler 9 Mart 2025 tarihine kadar makale formatında toplanacak.
Makaleler “İnsan Sermayesine Yatırım”, “Teknolojilere Yatırım”, “Çevreye Yatırımlar”, “Bağlantısallığa Yatırım” başlıklarında olacak. Makale dili yazarın tercihine bağlı olurken, Makale metni en fazla 5 sayfa veya ana dilde en fazla 10 dakika sunum şeklinden hazırlanacak.
Söz konusu konulardaki en iyi makalelerin yazarları, 28-30 Nisan 2025 tarihlerinde “Dünyanın Geleceği. Küresel Büyüme İçin Yeni Bir Platform” Açık Diyalog toplantısına katılmak üzere Rusya Ulusal Merkezi’ne davet edilecek. Çağrıya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler https://russia.ru/ web-sitesini ziyaret edebilecekler.
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