https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-bolgelerinde-gece-83-ukrayna-ihasi-engellendi-1093619977.html

Rusya bölgelerinde gece 83 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 83 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ati 83 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T07:33+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 83 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kursk Bölgesi’nde 12, Lipetsk Bölgesi’nde 12, Tver Bölgesi’nde 9 İHA düşürüldü.Ayrıca Belgorod, Kaluga, Smolensk ve Voronej bölgelerinde üçer hedef engellenirken Rostov Bölgesi'nde bir İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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