https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-bolgelerinde-gece-83-ukrayna-ihasi-engellendi-1093619977.html
Rusya bölgelerinde gece 83 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 83 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ati 83 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T07:33+0300
2025-02-13T07:33+0300
2025-02-13T07:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b03fa3c75cb0a627b969d28917457a8d.jpg
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 83 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kursk Bölgesi’nde 12, Lipetsk Bölgesi’nde 12, Tver Bölgesi’nde 9 İHA düşürüldü.Ayrıca Belgorod, Kaluga, Smolensk ve Voronej bölgelerinde üçer hedef engellenirken Rostov Bölgesi'nde bir İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-su-anda-ukraynanin-natoya-katilimini-gercekci-bulmuyoruz-1093618415.html
rusya
ukrayna
bryansk
kursk
lipetsk
tver
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_eb894a2cdfce9bce4b3d47bbb5e7e17b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, kursk, lipetsk, tver
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, kursk, lipetsk, tver
Rusya bölgelerinde gece 83 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:33 13.02.2025 (güncellendi: 07:37 13.02.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ati 83 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırılarını gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 83 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Kursk Bölgesi’nde 12, Lipetsk Bölgesi’nde 12, Tver Bölgesi’nde 9 İHA düşürüldü.
Ayrıca Belgorod, Kaluga, Smolensk ve Voronej bölgelerinde üçer hedef engellenirken Rostov Bölgesi'nde bir İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.