Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Kişi başı 5 bin TL’yi buluyor'

Türkiye’de son yılların en büyük sorunlarından biri olan enflasyon, ramazan öncesi özellikle gıda fiyatlarında kendini hissettiriyor. Çarşı ve pazarda gözlemlenen değişiklikler, market raflarındaki ürünlerden iftar menülerine kadar hemen her alanda fiyat artışlarını işaret ediyor.Marketlerde bakliyat ve süt ürünleri gibi bazı ürün gruplarında yüzde 5-7 arasında değişen ufak çaplı fiyat artışları görülürken, et, sebze ve meyve gruplarında şimdilik belirgin bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak ramazan kolileri, pide fiyatları ve restoran iftar menülerinde ciddi artışlar var.Ramazan Kolileri Yüzde 70 ZamlıMarket zincirlerinde satılan ramazan kolileri, geçen yıla oranla yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlandı. Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde en düşük ramazan kolisi 234 TL’den başlarken, en pahalı koliler 1.440 TL’ye kadar çıkıyor.Ramazan kolilerinin içerikleri genelde sabit kalsa da bazı markalarda değişiklikler olduğu ve ürün miktarlarının azaltıldığı dikkat çekiyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünlerin yer aldığı paketler, büyüdükçe içerikleri de çeşitleniyor.Ramazan Pidesine Yüzde 30 Zam BekleniyorRamazan’ın bir diğer olmazsa olmazı olan ramazan pidesi, bu yıl zamlı fiyatıyla gündemde. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gram ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak açıkladı. Çelik, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.Türkiye genelinde pide fiyatlarının resmi olarak yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Fırıncı esnafı, fiyat artışlarının özellikle un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını ifade ediyor.Restoranlarda i̇ftar menüsü: kişi başı 5 bin tl’yi buluyorDışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut” açıklamasında bulundu.Hurma fiyatları da uçtuRamazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan hurma, bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl 350-450 TL arasında satılan hurmalar, bu yıl 450 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.Fiyat artışlarının sebebi ne?Fiyat artışlarının temel nedeni, artan maliyetler. Enerji, lojistik ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretimden satışa kadar tüm süreçleri etkiliyor. TÜRES Başkanı Bingöl’e göre işletmeler bu durumu yönetmekte zorlanıyor ve zamlar kaçınılmaz hale geliyor.

