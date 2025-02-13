Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Kişi başı 5 bin TL’yi buluyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD'de enflasyon beklentiyi aştı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ramazan-ayi-oncesi-zam-yagmuru-kisi-basi-5-bin-tlyi-buluyor-1093619744.html
Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Kişi başı 5 bin TL’yi buluyor'
Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Kişi başı 5 bin TL’yi buluyor'
Sputnik Türkiye
Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ve iftar menüsü fiyatlarında artış dikkat çekiyor. Marketlerde ramazan kolileri yüzde 70 zamlı satışa sunulurken, ramazan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T07:37+0300
2025-02-13T07:37+0300
ekonomi
ramazan bingöl
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
tl
iftar
iftar
iftar yemeği
iftar yemeği
ramazan
ramazan ayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069575509_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_971d9b0b9c01756b63f3b9565089fad1.jpg
Türkiye’de son yılların en büyük sorunlarından biri olan enflasyon, ramazan öncesi özellikle gıda fiyatlarında kendini hissettiriyor. Çarşı ve pazarda gözlemlenen değişiklikler, market raflarındaki ürünlerden iftar menülerine kadar hemen her alanda fiyat artışlarını işaret ediyor.Marketlerde bakliyat ve süt ürünleri gibi bazı ürün gruplarında yüzde 5-7 arasında değişen ufak çaplı fiyat artışları görülürken, et, sebze ve meyve gruplarında şimdilik belirgin bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak ramazan kolileri, pide fiyatları ve restoran iftar menülerinde ciddi artışlar var.Ramazan Kolileri Yüzde 70 ZamlıMarket zincirlerinde satılan ramazan kolileri, geçen yıla oranla yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlandı. Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde en düşük ramazan kolisi 234 TL’den başlarken, en pahalı koliler 1.440 TL’ye kadar çıkıyor.Ramazan kolilerinin içerikleri genelde sabit kalsa da bazı markalarda değişiklikler olduğu ve ürün miktarlarının azaltıldığı dikkat çekiyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünlerin yer aldığı paketler, büyüdükçe içerikleri de çeşitleniyor.Ramazan Pidesine Yüzde 30 Zam BekleniyorRamazan’ın bir diğer olmazsa olmazı olan ramazan pidesi, bu yıl zamlı fiyatıyla gündemde. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gram ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak açıkladı. Çelik, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.Türkiye genelinde pide fiyatlarının resmi olarak yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Fırıncı esnafı, fiyat artışlarının özellikle un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını ifade ediyor.Restoranlarda i̇ftar menüsü: kişi başı 5 bin tl’yi buluyorDışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut” açıklamasında bulundu.Hurma fiyatları da uçtuRamazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan hurma, bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl 350-450 TL arasında satılan hurmalar, bu yıl 450 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.Fiyat artışlarının sebebi ne?Fiyat artışlarının temel nedeni, artan maliyetler. Enerji, lojistik ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretimden satışa kadar tüm süreçleri etkiliyor. TÜRES Başkanı Bingöl’e göre işletmeler bu durumu yönetmekte zorlanıyor ve zamlar kaçınılmaz hale geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-16-il-icin-sari-kodlu-alarm-verildi-kar-yagisi-hangi-1093619098.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069575509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8c8d7f6fe1a09a360472b6ce96c66fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ramazan bingöl, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), tl, iftar, iftar, iftar yemeği, iftar yemeği, ramazan, ramazan ayı, ramazan bayramı, ramazan pidesi, hurma, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi
ramazan bingöl, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), tl, iftar, iftar, iftar yemeği, iftar yemeği, ramazan, ramazan ayı, ramazan bayramı, ramazan pidesi, hurma, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi

Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Kişi başı 5 bin TL’yi buluyor'

07:37 13.02.2025
© İHATadımlık hurma tarih oldu: Tanesi artık 10 TL
Tadımlık hurma tarih oldu: Tanesi artık 10 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© İHA
Abone ol
Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ve iftar menüsü fiyatlarında artış dikkat çekiyor. Marketlerde ramazan kolileri yüzde 70 zamlı satışa sunulurken, ramazan pidesine yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Lüks restoranlarda iftar menüsü fiyatları kişi başı 5 bin TL’yi buluyor. İşte çarşı pazardaki detaylar...
Türkiye’de son yılların en büyük sorunlarından biri olan enflasyon, ramazan öncesi özellikle gıda fiyatlarında kendini hissettiriyor. Çarşı ve pazarda gözlemlenen değişiklikler, market raflarındaki ürünlerden iftar menülerine kadar hemen her alanda fiyat artışlarını işaret ediyor.
Marketlerde bakliyat ve süt ürünleri gibi bazı ürün gruplarında yüzde 5-7 arasında değişen ufak çaplı fiyat artışları görülürken, et, sebze ve meyve gruplarında şimdilik belirgin bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak ramazan kolileri, pide fiyatları ve restoran iftar menülerinde ciddi artışlar var.

Ramazan Kolileri Yüzde 70 Zamlı

Market zincirlerinde satılan ramazan kolileri, geçen yıla oranla yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlandı. Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde en düşük ramazan kolisi 234 TL’den başlarken, en pahalı koliler 1.440 TL’ye kadar çıkıyor.
Ramazan kolilerinin içerikleri genelde sabit kalsa da bazı markalarda değişiklikler olduğu ve ürün miktarlarının azaltıldığı dikkat çekiyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünlerin yer aldığı paketler, büyüdükçe içerikleri de çeşitleniyor.

Ramazan Pidesine Yüzde 30 Zam Bekleniyor

Ramazan’ın bir diğer olmazsa olmazı olan ramazan pidesi, bu yıl zamlı fiyatıyla gündemde. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gram ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak açıkladı. Çelik, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde pide fiyatlarının resmi olarak yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Fırıncı esnafı, fiyat artışlarının özellikle un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını ifade ediyor.

Restoranlarda i̇ftar menüsü: kişi başı 5 bin tl’yi buluyor

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda.
Esnaf lokantaları: Kişi başı 400-500 TL
Standart restoranlar: Kişi başı 750 TL’den başlıyor
Lüks mekanlar: 1.000-1.500 TL arasında
Boğaz hattındaki oteller ve lüks restoranlar: Kişi başı 4-5 bin TL’ye kadar çıkıyor
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut” açıklamasında bulundu.

Hurma fiyatları da uçtu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan hurma, bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl 350-450 TL arasında satılan hurmalar, bu yıl 450 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Medine meşruk hurması: 450 TL
Sugai hurması: 490 TL
Peygamber hurması: 570 TL
Kudüs hurması: 580 TL
Seçme Medine hurması: 650 TL
İri boy Kudüs hurması: 700 TL

Fiyat artışlarının sebebi ne?

Fiyat artışlarının temel nedeni, artan maliyetler. Enerji, lojistik ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretimden satışa kadar tüm süreçleri etkiliyor. TÜRES Başkanı Bingöl’e göre işletmeler bu durumu yönetmekte zorlanıyor ve zamlar kaçınılmaz hale geliyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji’den kritik uyarı: Ankara dahil 16 il için sarı kodlu alarm verildi, kar yağışı hangi illerde etkili olacak?
07:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала