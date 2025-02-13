https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-16-il-icin-sari-kodlu-alarm-verildi-kar-yagisi-hangi-1093619098.html

Meteoroloji’den kritik uyarı: Ankara dahil 16 il için sarı kodlu alarm verildi, kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Meteoroloji’den kritik uyarı: Ankara dahil 16 il için sarı kodlu alarm verildi, kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den kritik uyarı! 13 Şubat hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle 16 il için sarı... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T07:16+0300

2025-02-13T07:16+0300

2025-02-13T07:16+0300

türkiye

doğu anadolu

doğu karadeniz

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. MGM, 16 il için sarı kodlu uyarı yaparak vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olmaya çağırdı.Hangi bölgeler etkilenecek?Meteoroloji’nin tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kar yağışı ve soğuk hava dalgasından etkilenecek iller şöyle sıralandı:Yağış türleri ve etkileriMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre:Hava sıcaklıkları düşüşteHava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle doğu bölgelerde sert rüzgârlar ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkileyebilir.Çığ ve don olaylarına dikkatDoğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçları, çığ tehlikesi ile karşı karşıya. Bu bölgelerde yaşayanların özellikle eğimli arazilerde dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.Rüzgâr ve görüş uyarısıRüzgâr, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği bölgelerde, sürücülerin trafik güvenliği açısından tedbirli olması öneriliyor.Meteoroloji, kuvvetli kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek arızalar için önlem alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.Hava durumu tahminiKuvvetli kar yağışına hazır olunYetkililer, özellikle kar yağışının kuvvetli olacağı bölgelerde acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu vurgularken, vatandaşların da bireysel önlemler almasını önerdi. Öte yandan, enerji hatlarında meydana gelebilecek kesintilere karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

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doğu anadolu

doğu karadeniz

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