Prof. Dr. Sambur: Putin-Trump görüşmesi iyi bir başlangıç ama Trump Putin’i iyi anlamalı

“Trump birinci başkanlık döneminde de Putin'le ilişkilerinin hep iyi olduğunu ifade ediyordu. Bundan dolayı Putin ve Trump bu önümüzdeki süreçte birbirleriyle ilişki, diyalog kurabilen iki lider olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemin en önemli özelliği bu olsa gerek. Çünkü Putin ve Biden birbiriyle diyalog kuramıyordu. İlişkileri neredeyse sıfır düzeyindeydi. Bu önümüzdeki süreçte Putin ve Trump arasında bu şekildeki telefon görüşmeleri ya da yüz yüze görüşmeleri daha fazla görme imkanımız olacak. Putin Trump'ı davet ettiği gibi Putin'i de çok yakın bir zamanda eğer Washington'da görürsek bu da sürpriz olmayacak. Trump sürekli Ukrayna savaşının bitmesi gerektiği bu savaşın hem Ukrayna halkına hatta Rus halkına çok zarar verdiğini söylemişti ve hatta Ukrayna'nın bir gün Rusya içerisinde yer alabileceğini de ifade etmişti. Bu ifade şu açıdan önemli Ukrayna'nın tarihsel kültürel açıdan Rusya ile çok yakın kimliğini kültürünü ifade etmesi açısından önemli. Şimdi tabi Putin ve Trump'ın telefonla görüşmesi diyalog, ilişki açısından iyi bir başlangıç Ama bu Ukrayna savaşının çok kolay bitebileceği, Trump'ın iş bitiren adam kimliği ile bu işin sonlandırabileceğini düşünmekte çok büyük bir iyimserlik olur Bu noktada Başkan Putin'in ortaya koyduğu çok net İki durum var. Birincisi Ukrayna hiçbir şekilde NATO üyesi olmayacak. İkincisi Rusya Ukrayna'da ele geçirdiği topraklardan ve Kırım'dan hiçbir şekilde çıkmayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya da ele geçirdiği iki topraklar üzerinde iki tane özerk yönetim kuruldu. Bu iki özerk yönetimin de tanınmasını istiyor. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması NATO ile Rusya'nın sınırdaş olması ve NATO'nun bizzat Rusya'yı tehdit etmesi, tehdit oluşturması anlamına geliyor. Zelenskiy ve Trump bu noktalarda çok net bir tutum ortaya koyamıyorlar. Yani Putin savaşın bitirilmesinden yana. Ama Savaşın bitirilmesinin sonlandırılmasını söylerken de Rusya'nın bu pozisyonunu özellikle bu iki nokta üzerinde daha net ifade ediyor.”