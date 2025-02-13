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Prof. Dr. Sambur: Putin-Trump görüşmesi iyi bir başlangıç ama Trump Putin’i iyi anlamalı
Prof. Dr. Sambur: Putin-Trump görüşmesi iyi bir başlangıç ama Trump Putin’i iyi anlamalı
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Göreve geldikten sonra ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ilk görüşme telefon ile gerçekleştirildi. Görüşmeyi değerlendiren Uluslararası... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T10:47+0300
2025-02-13T10:47+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda 1.5 saat süren bir görüşme yaptığı duyuruldu. Kremlin’den yapılan açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Rusya Devlet Başkanı Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki en kapsamlı görüşmeyi değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Sputnik için şöyle değerlendirdi:‘Trump AB ve Ukrayna’yı ikna etmeli’Bundan sonrasında ikili arasında diyaloğun daha verimli sürmesi için atılması gereken adımları da değerlendiren Sambur şunları belirtti:
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haberler, türkiye, ukrayna, başkan, federal meclis (rusya), nato, abd, donald trump, vladimir putin, putin ile direkt hat, moskova. kremlin. putin
haberler, türkiye, ukrayna, başkan, federal meclis (rusya), nato, abd, donald trump, vladimir putin, putin ile direkt hat, moskova. kremlin. putin

Prof. Dr. Sambur: Putin-Trump görüşmesi iyi bir başlangıç ama Trump Putin’i iyi anlamalı

10:47 13.02.2025
© Sputnik / Michael Klimentyev / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin and President of the USA Donald Trump, right, talk during their meeting on the sidelines of the G20 summit in Hamburg
Russian President Vladimir Putin and President of the USA Donald Trump, right, talk during their meeting on the sidelines of the G20 summit in Hamburg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Özel
Göreve geldikten sonra ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ilk görüşme telefon ile gerçekleştirildi. Görüşmeyi değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur iki arasında iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda 1.5 saat süren bir görüşme yaptığı duyuruldu. Kremlin’den yapılan açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.
Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.
20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki en kapsamlı görüşmeyi değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Sputnik için şöyle değerlendirdi:

“Trump birinci başkanlık döneminde de Putin'le ilişkilerinin hep iyi olduğunu ifade ediyordu. Bundan dolayı Putin ve Trump bu önümüzdeki süreçte birbirleriyle ilişki, diyalog kurabilen iki lider olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemin en önemli özelliği bu olsa gerek. Çünkü Putin ve Biden birbiriyle diyalog kuramıyordu. İlişkileri neredeyse sıfır düzeyindeydi. Bu önümüzdeki süreçte Putin ve Trump arasında bu şekildeki telefon görüşmeleri ya da yüz yüze görüşmeleri daha fazla görme imkanımız olacak. Putin Trump'ı davet ettiği gibi Putin'i de çok yakın bir zamanda eğer Washington'da görürsek bu da sürpriz olmayacak. Trump sürekli Ukrayna savaşının bitmesi gerektiği bu savaşın hem Ukrayna halkına hatta Rus halkına çok zarar verdiğini söylemişti ve hatta Ukrayna'nın bir gün Rusya içerisinde yer alabileceğini de ifade etmişti. Bu ifade şu açıdan önemli Ukrayna'nın tarihsel kültürel açıdan Rusya ile çok yakın kimliğini kültürünü ifade etmesi açısından önemli. Şimdi tabi Putin ve Trump'ın telefonla görüşmesi diyalog, ilişki açısından iyi bir başlangıç Ama bu Ukrayna savaşının çok kolay bitebileceği, Trump'ın iş bitiren adam kimliği ile bu işin sonlandırabileceğini düşünmekte çok büyük bir iyimserlik olur Bu noktada Başkan Putin'in ortaya koyduğu çok net İki durum var. Birincisi Ukrayna hiçbir şekilde NATO üyesi olmayacak. İkincisi Rusya Ukrayna'da ele geçirdiği topraklardan ve Kırım'dan hiçbir şekilde çıkmayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya da ele geçirdiği iki topraklar üzerinde iki tane özerk yönetim kuruldu. Bu iki özerk yönetimin de tanınmasını istiyor. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması NATO ile Rusya'nın sınırdaş olması ve NATO'nun bizzat Rusya'yı tehdit etmesi, tehdit oluşturması anlamına geliyor. Zelenskiy ve Trump bu noktalarda çok net bir tutum ortaya koyamıyorlar. Yani Putin savaşın bitirilmesinden yana. Ama Savaşın bitirilmesinin sonlandırılmasını söylerken de Rusya'nın bu pozisyonunu özellikle bu iki nokta üzerinde daha net ifade ediyor.”

‘Trump AB ve Ukrayna’yı ikna etmeli’

Bundan sonrasında ikili arasında diyaloğun daha verimli sürmesi için atılması gereken adımları da değerlendiren Sambur şunları belirtti:
“Putin ve Trump arasındaki bundan sonraki diyaloğun görüşmelerin sağlıklı yürümesi için Trump'ın Putin'i iyi anlaması gerek. Yani burada aktör sadece Trump değil Putin yani Trump kadar güçlü küresel bir lider var karşısında. Onun ortaya koyduğu bir vizyon var. Savaşın bitmesi, barışın gerçekleşmesi için. Trump Putin'in pozisyonunu iyi anlayabilirse ve Ukrayna tarafını ve Avrupa tarafını buna ikna edebilirse bence bundan sonraki süreç daha verimli, daha olumlu yürüyebilir. Şu an için barışa yakın değiliz ama barış için iki lider arasında bu diyaloğun başlamış olması, görüşmenin gerçekleşmiş olması bence iyi bir başlangıç çünkü Biden döneminde biz ABD yönetimiyle Rus yönetimi Biden ve Putin arasında hiçbir diyalog kanalı görmedik.”
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