https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/peskov-putin-ve-trump-yapacaklari-gorusme-icin-riyadi-olasi-bir-yer-olarak-andi-1093646854.html

Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı

Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın olası bir görüşme yeri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T19:59+0300

2025-02-13T19:59+0300

2025-02-13T19:59+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

donald trump

telefon görüşmesi

detay

pervıy kanal

röportaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_0:32:728:441_1920x0_80_0_0_3396f3fb1f00f6f7ce2c0a327a782bd4.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal’a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaştı.Görüşme sırasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın liderlerin yapmayı planladığı görüşmenin olası yeri olarak anıldığını söyleyen Peskov, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını vurguladı.Peskov, “Suudi Arabistan, birçok alanda çok yapıcı işbirliği içinde olduğumuz bir ülke. Bu açıdan bakıldığında Riyad her iki ülke için de uygundur ve nitekim Riyad’dan bahsedildi. Ancak bu konuda şu ana kadar ne çalışma düzeyinde ne de en üst düzeyde herhangi bir karar alınmadı, kayda geçirilmedi” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, Rusya ve ABD liderinin yapacağı görüşmenin detaylarının, yardımcıları arasında yapılacak temaslar sırasında belirleneceğini ifade etti.Peskov, görüşme sırasında liderlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’daki çözüm sürecine katılımını gündeme getirmediği bilgisini verdi, aynı zamanda Ukrayna’nın müzakere sürecine kesin olarak katılacağını ifade etti.Putin’in ABD ziyaretinin ve Trump’ın Rusya ziyaretinin ilerideki gelişmelere bağlı olacağına dikkat çeken Peskov, aynı zamanda her iki liderin elinde geçerli olan davetiye olmasının önemine vurgu yaptı:Liderlerin arasındaki ilişkileri yapıcı olarak tanımlayan Peskov, “Genel olarak, Başkan Trump’ın son başkanlık döneminden beri aralarında oldukça yapıcı ilişkiler kurdu ve bu ilişkiler bugün de devam ediyor. En azından iki başkanın en zor konuları dahi yapıcı bir şekilde tartışmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-putin-ile-buyuk-olasilikla-suudi-arabistanda-bir-araya-gelecegiz-1093616428.html

rusya

abd

suudi arabistan

riyad

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, telefon görüşmesi, detay, pervıy kanal, röportaj, suudi arabistan, riyad, ukrayna