https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/peskov-putin-ve-trump-yapacaklari-gorusme-icin-riyadi-olasi-bir-yer-olarak-andi-1093646854.html
Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı
Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın olası bir görüşme yeri... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:59+0300
2025-02-13T19:59+0300
2025-02-13T19:59+0300
dünya
rusya
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dmitriy peskov
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detay
pervıy kanal
röportaj
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal’a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaştı.Görüşme sırasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın liderlerin yapmayı planladığı görüşmenin olası yeri olarak anıldığını söyleyen Peskov, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını vurguladı.Peskov, “Suudi Arabistan, birçok alanda çok yapıcı işbirliği içinde olduğumuz bir ülke. Bu açıdan bakıldığında Riyad her iki ülke için de uygundur ve nitekim Riyad’dan bahsedildi. Ancak bu konuda şu ana kadar ne çalışma düzeyinde ne de en üst düzeyde herhangi bir karar alınmadı, kayda geçirilmedi” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, Rusya ve ABD liderinin yapacağı görüşmenin detaylarının, yardımcıları arasında yapılacak temaslar sırasında belirleneceğini ifade etti.Peskov, görüşme sırasında liderlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’daki çözüm sürecine katılımını gündeme getirmediği bilgisini verdi, aynı zamanda Ukrayna’nın müzakere sürecine kesin olarak katılacağını ifade etti.Putin’in ABD ziyaretinin ve Trump’ın Rusya ziyaretinin ilerideki gelişmelere bağlı olacağına dikkat çeken Peskov, aynı zamanda her iki liderin elinde geçerli olan davetiye olmasının önemine vurgu yaptı:Liderlerin arasındaki ilişkileri yapıcı olarak tanımlayan Peskov, “Genel olarak, Başkan Trump’ın son başkanlık döneminden beri aralarında oldukça yapıcı ilişkiler kurdu ve bu ilişkiler bugün de devam ediyor. En azından iki başkanın en zor konuları dahi yapıcı bir şekilde tartışmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-putin-ile-buyuk-olasilikla-suudi-arabistanda-bir-araya-gelecegiz-1093616428.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, telefon görüşmesi, detay, pervıy kanal, röportaj, suudi arabistan, riyad, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, telefon görüşmesi, detay, pervıy kanal, röportaj, suudi arabistan, riyad, ukrayna
Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın olası bir görüşme yeri olarak anıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal’a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaştı.
Görüşme sırasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın liderlerin yapmayı planladığı görüşmenin olası yeri olarak anıldığını söyleyen Peskov, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını vurguladı.
Peskov, “Suudi Arabistan, birçok alanda çok yapıcı işbirliği içinde olduğumuz bir ülke. Bu açıdan bakıldığında Riyad her iki ülke için de uygundur ve nitekim Riyad’dan bahsedildi. Ancak bu konuda şu ana kadar ne çalışma düzeyinde ne de en üst düzeyde herhangi bir karar alınmadı, kayda geçirilmedi” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, Rusya ve ABD liderinin yapacağı görüşmenin detaylarının, yardımcıları arasında yapılacak temaslar sırasında belirleneceğini ifade etti.
Peskov, görüşme sırasında liderlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’daki çözüm sürecine katılımını gündeme getirmediği bilgisini verdi, aynı zamanda Ukrayna’nın müzakere sürecine kesin olarak katılacağını ifade etti.
Putin’in ABD ziyaretinin ve Trump’ın Rusya ziyaretinin ilerideki gelişmelere bağlı olacağına dikkat çeken Peskov, aynı zamanda her iki liderin elinde geçerli olan davetiye olmasının önemine vurgu yaptı:
Diplomaside bir ülkeyi ziyaret etmek için geçerli bir davetiyeye sahip olmak çok önemlidir. Şu anda Başkan Putin’in elinde Amerika ziyareti için geçerli bir davet var, Başkan Trump’ın elinde de Rusya ziyareti için geçerli bir davet mevcut. Bu davetlerden ne zaman yararlanmaya karar vereceklerini göreceğiz, gelişmeler bunu gösterecek.
Liderlerin arasındaki ilişkileri yapıcı olarak tanımlayan Peskov, “Genel olarak, Başkan Trump’ın son başkanlık döneminden beri aralarında oldukça yapıcı ilişkiler kurdu ve bu ilişkiler bugün de devam ediyor. En azından iki başkanın en zor konuları dahi yapıcı bir şekilde tartışmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.