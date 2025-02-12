https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/unlu-oyuncu-mehmet-aslantugun-29-yas-kucuk-sevgilisi-ortaya-cikti-1093585860.html

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 29 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 29 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşk yaşamaya başladı. Aslantuğ, sosyal medya... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T00:07+0300

2025-02-12T00:07+0300

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yaşam

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14 şubat sevgililer günü

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psikoloji

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Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin'in ilişkisi, hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından 2 yıl aşka ara veren Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından sevgilisi Canan Şahin'i tüm takipçileriyle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan 1990 doğumlu Şahin ile 1961 doğumlu Aslantuğ arasındaki 29 yıllık yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu oldu.Canan Şahin Kimdir?1990 doğumlu olan 35 yaşındaki Canan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 'Annelerde Yansıtıcı İşleyiş Kapasitesi, Çocuklarda Karmaşık Bağlanma ve Nesne Temsilleri Arasındaki İlişki' konulu teziyle tamamladı.

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