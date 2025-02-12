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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 29 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 29 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşk yaşamaya başladı. Aslantuğ, sosyal medya... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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14 şubat sevgililer günü
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Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin'in ilişkisi, hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından 2 yıl aşka ara veren Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından sevgilisi Canan Şahin'i tüm takipçileriyle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan 1990 doğumlu Şahin ile 1961 doğumlu Aslantuğ arasındaki 29 yıllık yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu oldu.Canan Şahin Kimdir?1990 doğumlu olan 35 yaşındaki Canan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 'Annelerde Yansıtıcı İşleyiş Kapasitesi, Çocuklarda Karmaşık Bağlanma ve Nesne Temsilleri Arasındaki İlişki' konulu teziyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230613/is-insani-gozde-akpinardan-mehmet-aslantug-aciklamasi-dava-acacagim-1072373807.html
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mehmet aslantuğ, sevgili, eski sevgili, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, aşk, sosyal medya, psikolog, psikoloji, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu
mehmet aslantuğ, sevgili, eski sevgili, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, aşk, sosyal medya, psikolog, psikoloji, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 29 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

00:07 12.02.2025 (güncellendi: 00:13 12.02.2025)
© FotoğrafArzum Onan ve Mehmet Aslantuğ
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşk yaşamaya başladı. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Canan Şahin'e olan aşkını tüm takipçileriyle paylaştı. 1990 doğumlu olan Canan Şahin ile Mehmet Aslantuğ arasındaki 29 yaş fark gündem oldu.
Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin'in ilişkisi, hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
2023 yılında Arzum Onan ile boşanmasının ardından 2 yıl aşka ara veren Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından sevgilisi Canan Şahin'i tüm takipçileriyle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan 1990 doğumlu Şahin ile 1961 doğumlu Aslantuğ arasındaki 29 yıllık yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
© Fotoğraf : Canan Şahin instagramCanan Şahin
Canan Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
Canan Şahin
© Fotoğraf : Canan Şahin instagram

Canan Şahin Kimdir?

1990 doğumlu olan 35 yaşındaki Canan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 'Annelerde Yansıtıcı İşleyiş Kapasitesi, Çocuklarda Karmaşık Bağlanma ve Nesne Temsilleri Arasındaki İlişki' konulu teziyle tamamladı.
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