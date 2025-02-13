Ömer Çelik'ten TÜSİAD'a eleştiri: 'Kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz'
20:40 13.02.2025 (güncellendi: 20:52 13.02.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
© AA / Metin Aktaş
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TÜSİAD'a eleştiride bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" ifadelerine yer verdi.
Ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimlerinin birbirinden ayrı hususlar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır. Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur. Geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin 'güven bunalımı' deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda şunları dile getirmişti:
Gündem çok ağır hangisini sayayım. Depremlerde iş kazalarında çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Eleştirel haberciliğe açılan soruşturmalar sıklaştı. 10 yıl önceki konulara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem kadın cinayeti taciz gibi olaylarda suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyor. İster seçimle ister atama ile gelsin görevinden alınıyorlar. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değildir. hukuka güven kalmazsa güvensizlik her yere sirayet eder.