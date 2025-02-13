https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bakan-tunctan-tusiadin-cikisina-ilk-yanit-1093636965.html

Bakan Tunç'tan TÜSİAD'ın çıkışına ilk yanıt

Bakan Tunç'tan TÜSİAD'ın çıkışına ilk yanıt

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Aras, teğmenlerin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T15:49+0300

2025-02-13T15:49+0300

2025-02-13T16:22+0300

türkiye

tüsiad

yılmaz tunç

ihraç edilen teğmenler

ömer aras

bilirkişi

ömer çelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093047922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ac8ce4f1c5c22a3af8c1fa49fef5a911.jpg

TÜSİAD’ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'ndaki yapılan açıklamalar gündemin ilk sıralarına yerleşti. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras açıklamasında, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz” dedi.Bakan Tunç'tan tepki: Türkiye eski Türkiye değildirAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın genel kurulunda yapılan sunum ve konuşmalarda, son dönemdeki soruşturmaların eleştirilmesi ve birçok konunun gündeme getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.Türkiye eski Türkiye değildir.Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki;Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."'TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir'TÜSİAD'a bir başka tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin “güven bunalımı” deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tusiad-baskaninin-genel-kuruldaki-konusmasi-surerken-bloomberg-ht-yayindan-cikti-1093632355.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüsiad, yılmaz tunç, ihraç edilen teğmenler, ömer aras, bilirkişi, ömer çelik