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Çiçekçiyi 'ünlü iş adamıyım' diye kandırdı, 312 bin lira dolandırdı
Çiçekçiyi 'ünlü iş adamıyım' diye kandırdı, 312 bin lira dolandırdı
Sputnik Türkiye
Kendisini ünlü bir iş insanı olarak tanıtan ve ünlü insanların isimlerini de kullandığı çelenkler hazırlatan bir kişinin çiçekçiyi 312 bin lira dolandırdığı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T18:00+0300
2025-01-30T18:00+0300
türkiye
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Küçükçekmece'de bir çiçekçi, kendisini ünlü bir iş insanı olarak tanıtan, ünlü kişilerin isimlerini kullanan ve kendi nişanı için hazırlattığı çiçeklerin parasını ödemeyen T.Y. isimli kişiden şikayetçi oldu. Toplamda 312 bin lira dolandırıldıklarını iddia eden çiçekçi, toplamda 84 çelenk, 100'den fazla gül hazırladığını dile getirdi. İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan ilginç olayda, kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan bir kişinin nişanı için verdiği ve parasını ödemediği çiçek siparişleriyle bir iş yerini 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. İddialara göre olay şöyle gelişti: Küçükçekmece'de çiçekçi işleten Mehmet Ali Yıldız ve Serpil Yıldız, 11 Aralık'ta telefonda yüklü miktarda sipariş aldı. Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan T.Y, nişanı olduğu için çelenk, isteme çiçeği ve davetlilere dağıtılmak üzere gül siparişi vereceğini söyledi.İlk etapta maliyeti 2 ila 3 bin lira arasında değişen 20 çelenk siparişi veren T.Y, siparişinin sayısını her geçen gün artırdı.Çelenklere sanat, siyaset ve sanat dünyasından ünlülerin isimlerini yazdırdıÇelenklerde bazı iş insanlarının yanı sıra spor, siyaset ve sanat dünyasından isimlerini de kullanan şüpheli, böylece güven kazandı. Toplam 84 çelenk ile 101 adet güllü isteme çiçeği ve gelen davetliler için 50 adet gül siparişi iş yerinde hazırlandı.İşletmeciler, siparişleri teslim etmelerine rağmen 312 bin liralık ödemesini alamadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.Paramızı isteyince tehdit ettiSiparişlerden sonra paralarını alamadıklarını, paralarını istediklerinde de tehdit edildiklerini söyleyen çiçekçi Yıldız, "Tek mağdur biz de değiliz, nişan yaptığı otel de organizatör de para almadığını söyledi. Ankara'dan güvenlik şirketiyle anlaşılmış, korumalar gelmiş onların da paraları verilmemiş. Aradığımızda 'NATO Genel Sekreteri'nin yanındayım.' diye mesajla dönüş yapıyor. Avukata başvurduk, ölümle tehdit ediyor. 'Mermi manyağı yapacağım, her gün birinizin kemiklerinizi kıracağım, çiçekçinin önüne atacağım.' diyor." ifadelerini kullandı.Bu kişiden şikayetçi olduklarını belirten Yıldız, "Zararımın karşılanmasını istiyorum. Haziranda düğünü varmış. İnsanları kandırıp, dolandırıp düğün yapmasını istemiyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/zemzem-suyu-dolandiriciligi-musluk-suyuyla-cogalttilar-icine-bir-de-aroma-koydular-1092564710.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, küçükçekmece
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, küçükçekmece

Çiçekçiyi 'ünlü iş adamıyım' diye kandırdı, 312 bin lira dolandırdı

18:00 30.01.2025
© DHAkırmızı gül, çiçekçi, çiçek, çiçek buketi,
kırmızı gül, çiçekçi, çiçek, çiçek buketi, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© DHA
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Kendisini ünlü bir iş insanı olarak tanıtan ve ünlü insanların isimlerini de kullandığı çelenkler hazırlatan bir kişinin çiçekçiyi 312 bin lira dolandırdığı iddia edildi.
Küçükçekmece'de bir çiçekçi, kendisini ünlü bir iş insanı olarak tanıtan, ünlü kişilerin isimlerini kullanan ve kendi nişanı için hazırlattığı çiçeklerin parasını ödemeyen T.Y. isimli kişiden şikayetçi oldu. Toplamda 312 bin lira dolandırıldıklarını iddia eden çiçekçi, toplamda 84 çelenk, 100'den fazla gül hazırladığını dile getirdi.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan ilginç olayda, kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan bir kişinin nişanı için verdiği ve parasını ödemediği çiçek siparişleriyle bir iş yerini 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. İddialara göre olay şöyle gelişti:
Küçükçekmece'de çiçekçi işleten Mehmet Ali Yıldız ve Serpil Yıldız, 11 Aralık'ta telefonda yüklü miktarda sipariş aldı. Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan T.Y, nişanı olduğu için çelenk, isteme çiçeği ve davetlilere dağıtılmak üzere gül siparişi vereceğini söyledi.
İlk etapta maliyeti 2 ila 3 bin lira arasında değişen 20 çelenk siparişi veren T.Y, siparişinin sayısını her geçen gün artırdı.

Çelenklere sanat, siyaset ve sanat dünyasından ünlülerin isimlerini yazdırdı

Çelenklerde bazı iş insanlarının yanı sıra spor, siyaset ve sanat dünyasından isimlerini de kullanan şüpheli, böylece güven kazandı. Toplam 84 çelenk ile 101 adet güllü isteme çiçeği ve gelen davetliler için 50 adet gül siparişi iş yerinde hazırlandı.
İşletmeciler, siparişleri teslim etmelerine rağmen 312 bin liralık ödemesini alamadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Paramızı isteyince tehdit etti

Siparişlerden sonra paralarını alamadıklarını, paralarını istediklerinde de tehdit edildiklerini söyleyen çiçekçi Yıldız, "Tek mağdur biz de değiliz, nişan yaptığı otel de organizatör de para almadığını söyledi. Ankara'dan güvenlik şirketiyle anlaşılmış, korumalar gelmiş onların da paraları verilmemiş. Aradığımızda 'NATO Genel Sekreteri'nin yanındayım.' diye mesajla dönüş yapıyor. Avukata başvurduk, ölümle tehdit ediyor. 'Mermi manyağı yapacağım, her gün birinizin kemiklerinizi kıracağım, çiçekçinin önüne atacağım.' diyor." ifadelerini kullandı.
Bu kişiden şikayetçi olduklarını belirten Yıldız, "Zararımın karşılanmasını istiyorum. Haziranda düğünü varmış. İnsanları kandırıp, dolandırıp düğün yapmasını istemiyorum." dedi.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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