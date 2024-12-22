https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kanli-noel-saldirisini-duzenlemisti-talip-abdulmuhsin-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti--1091882272.html
Kanlı Noel saldırısını düzenlemişti: Talip Abdülmuhsin ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Kanlı Noel saldırısını düzenlemişti: Talip Abdülmuhsin ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel pazarına düzenlenen saldırının şüphelisi Talip Abdülmuhsin'in 2013 yılında tabipler birliğini telefonla arayarak terör... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T20:39+0300
2024-12-22T20:39+0300
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Magdeburg Noel Pazarı'na saldıran Talip Abdülmuhsin'in daha önce pek çok kez tehditte bulunduğu açıklandı.Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel pazarına düzenlenen saldırının şüphelisi Talip Abdülmuhsin'in 2013 yılında tabipler birliğini telefonla arayarak terör eylemi gerçekleştirmekle tehdit ettiği açıklandı. Rostock bölge mahkemesi saldırgana tehdit suçundan para cezası verirken şahsın uzun süre hatırlanacak bir eylem yapacağını söylediği belirtildi.Saldırgan Talip Abdülmuhsin'in pek çok şikayet ve tehdide rağmen, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın tehdit listesinde yer almadığı ifade edildi. Olay hakkında inceleme başlatılırken saldırıda 5 ölü 40 ağır yaralı olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/almanya-basbakani-olaf-scholz-magdeburgda-5-olu-200-yaralidan-40in-durumu-kritik-1091853247.html
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almanya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, terör suçu, noel, noel bayramı, noel ayini, noel pazarı
almanya, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, terör suçu, noel, noel bayramı, noel ayini, noel pazarı
Kanlı Noel saldırısını düzenlemişti: Talip Abdülmuhsin ile ilgili detaylar ortaya çıktı
20:39 22.12.2024 (güncellendi: 20:41 22.12.2024)
Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel pazarına düzenlenen saldırının şüphelisi Talip Abdülmuhsin'in 2013 yılında tabipler birliğini telefonla arayarak terör eylemi gerçekleştirmekle tehdit ettiği açıklandı. Rostock bölge mahkemesi saldırgana tehdit suçundan para cezası verirken şahsın uzun süre hatırlanacak bir eylem yapacağını söylediği belirtildi.
Magdeburg Noel Pazarı'na saldıran Talip Abdülmuhsin'in daha önce pek çok kez tehditte bulunduğu açıklandı.
Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel pazarına düzenlenen saldırının şüphelisi Talip Abdülmuhsin'in 2013 yılında tabipler birliğini telefonla arayarak terör eylemi gerçekleştirmekle tehdit ettiği açıklandı. Rostock bölge mahkemesi saldırgana tehdit suçundan para cezası verirken şahsın uzun süre hatırlanacak bir eylem yapacağını söylediği belirtildi.
Saldırgan Talip Abdülmuhsin'in pek çok şikayet ve tehdide rağmen, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın tehdit listesinde yer almadığı ifade edildi. Olay hakkında inceleme başlatılırken saldırıda 5 ölü 40 ağır yaralı olduğu açıklandı.