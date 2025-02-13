https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/mhpli-feti-yildizdan-chpnin-on-secimine-elestiri-hukuken-ciddiye-alinamaz-1093629095.html

MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'nin ön seçimine eleştiri: 'Hukuken ciddiye alınamaz'

MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'nin ön seçimine eleştiri: 'Hukuken ciddiye alınamaz'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimi eleştirerek, "Yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T11:33+0300

2025-02-13T11:33+0300

2025-02-13T11:33+0300

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için önseçim kararı hakkında, "CHP Cumhurbaşkanı adayını '23 Mart’ta ön seçimle belirleyecek' açıklaması hukuken ciddiye alınamaz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ancak Meclis grubu belirleyebilir" dedi.CHP'nin 23 Mart'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.X hesabından açıklama yapan Yıldız, "On gün önce de yazmıştım ama… Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre; Cumhurbaşkanı adayını Siyasi Parti grupları, en son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az % 5’ini almış siyasi partiler, en az 100.000 seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır. Bu tarihin dışında yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir. Bu sebeple; CHP Cumhurbaşkanı adayını '23 Mart’ta ön seçimle belirleyecek' açıklaması hukuken ciddiye alınamaz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ancak Meclis grubu belirleyebilir… Gerisi boş laftır" dedi.

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feti yıldız, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meclis