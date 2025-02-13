https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/masaya-konulan-kasik-ve-catala-bile-para-isteyen-restoranlar-isyan-ettirdi-kuver-ucreti-yasal-mi-1093641912.html

Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?

Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?

Sputnik Türkiye

Kafe ve restoranlarda son zamanlarda kuver ve hizmet bedeli adı altına alınan ücretler isyan ettirdi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T17:28+0300

2025-02-13T17:28+0300

2025-02-13T17:28+0300

yaşam

restoran

kafe

kuver

aydın ağaoğlu

ücret

fiyat artışı

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Artan enflasyonla birlikte kafe ve restoranlarda farklı hizmetler için ücret talep edilmeye başlandı. Bazı kafeler rezervasyon için ön ücret alırken bazıları ise masa işgal ücreti talep ediyor. Son dönemde ise kafeler ve restoranların, masaların üzerine konulan çatal-bıçak, tuzluk, karabiberlik gibi araç ve gereçlerin genel adı olan 'kuver' için ücret istemesi tüketicileri isyan ettirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kuver ücretinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu tür ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını vurgularken, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı ise kuverin yasal olduğunu ancak servis ücretlerinin hukuki bir altyapısının bulunmadığını söyledi. En çok sorulan soru ise kuver nedir?Kuver ücretleri yasal mı? Bu ücretler geri alınabilir mi? Kuver ücreti alınamazTüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kişilerin bir mal ya da hizmet satılırken başka bir ürün veya hizmet almaya zorunda olmadığına dikkat çekerken, "Nasıl ki etek aldığınızda bluz da almak zorunlu denilmiyorsa, bir çay içtiğinizde de kuver ücreti alınamaz” dedi.Haberglobal'in haberine göre, sipariş edilmeyen ürünlerden dolayı tüketicilerin sorumlu tutulamayacağını belirten Ağaoğlu, “Tüketicinin sessiz kalması da kabul beyanı olarak değerlendirilemez ayrıca tüketici sipariş etmediği ürün ya da hizmet sunulduysa onu muhafaza etme zorunluluğu yoktur” ifadelerini kullandı. Bazı işletmelerin menülerine kuver ücretini açıkça yazdığını belirten Ağaoğlu, Tüketici Kanunu madde 54’e dikkat çekerek şunları söyledi:Mutlaka fişlerinizi kontrol edin uyarısıTüketicilerin, ödeme yaparken mutlaka fişlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kanunda vergiler dahil son rakamın tüketiciye yansıtılacağı yazıyor. Böyle durumlarda fotoğraf çekilerek kayıt altına alınmasını ve ilgili yerlere şikayet edilmesi gerekiyor" dedi.Kuver yasal, servis ücretleri yasal değil İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, paket siparişlerde fiyat sınırının olabileceğini ancak perakende satışlarda böyle bir sınırın bulunmadığını belirtirken, kuver ücretlerinin genellikle lüks restoranlarda alındığını belirterek, "Kuver yasal ancak servis ücretleri yasal değil" açıklamasını yaptı.Bahşiş almanın en kibar yolu Öte yandan bazı restoran sahipleri kendilerinin bu ücretleri almadıklarını ama lüks semtlerdeki restoranların 'kuver' ücreti aldığını söyledi. İşletmeciler, bu ücretin bahşiş yerine geçtiğini belirterek, “Bu bahşiş almanın en kibar yolu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bazi-kafelerde-masa-isgal-ucreti-donemi-basladi-taksimetre-gibi-isleyecek-1093117584.html

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