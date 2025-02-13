Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/masaya-konulan-kasik-ve-catala-bile-para-isteyen-restoranlar-isyan-ettirdi-kuver-ucreti-yasal-mi-1093641912.html
Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?
Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?
Sputnik Türkiye
Kafe ve restoranlarda son zamanlarda kuver ve hizmet bedeli adı altına alınan ücretler isyan ettirdi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:28+0300
2025-02-13T17:28+0300
yaşam
restoran
kafe
kuver
aydın ağaoğlu
ücret
fiyat artışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/03/1044648057_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_480a0fdc9b470926117f1711f7d21eb9.jpg
Artan enflasyonla birlikte kafe ve restoranlarda farklı hizmetler için ücret talep edilmeye başlandı. Bazı kafeler rezervasyon için ön ücret alırken bazıları ise masa işgal ücreti talep ediyor. Son dönemde ise kafeler ve restoranların, masaların üzerine konulan çatal-bıçak, tuzluk, karabiberlik gibi araç ve gereçlerin genel adı olan 'kuver' için ücret istemesi tüketicileri isyan ettirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kuver ücretinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu tür ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını vurgularken, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı ise kuverin yasal olduğunu ancak servis ücretlerinin hukuki bir altyapısının bulunmadığını söyledi. En çok sorulan soru ise kuver nedir?Kuver ücretleri yasal mı? Bu ücretler geri alınabilir mi? Kuver ücreti alınamazTüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kişilerin bir mal ya da hizmet satılırken başka bir ürün veya hizmet almaya zorunda olmadığına dikkat çekerken, "Nasıl ki etek aldığınızda bluz da almak zorunlu denilmiyorsa, bir çay içtiğinizde de kuver ücreti alınamaz” dedi.Haberglobal'in haberine göre, sipariş edilmeyen ürünlerden dolayı tüketicilerin sorumlu tutulamayacağını belirten Ağaoğlu, “Tüketicinin sessiz kalması da kabul beyanı olarak değerlendirilemez ayrıca tüketici sipariş etmediği ürün ya da hizmet sunulduysa onu muhafaza etme zorunluluğu yoktur” ifadelerini kullandı. Bazı işletmelerin menülerine kuver ücretini açıkça yazdığını belirten Ağaoğlu, Tüketici Kanunu madde 54’e dikkat çekerek şunları söyledi:Mutlaka fişlerinizi kontrol edin uyarısıTüketicilerin, ödeme yaparken mutlaka fişlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kanunda vergiler dahil son rakamın tüketiciye yansıtılacağı yazıyor. Böyle durumlarda fotoğraf çekilerek kayıt altına alınmasını ve ilgili yerlere şikayet edilmesi gerekiyor" dedi.Kuver yasal, servis ücretleri yasal değil İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, paket siparişlerde fiyat sınırının olabileceğini ancak perakende satışlarda böyle bir sınırın bulunmadığını belirtirken, kuver ücretlerinin genellikle lüks restoranlarda alındığını belirterek, "Kuver yasal ancak servis ücretleri yasal değil" açıklamasını yaptı.Bahşiş almanın en kibar yolu Öte yandan bazı restoran sahipleri kendilerinin bu ücretleri almadıklarını ama lüks semtlerdeki restoranların 'kuver' ücreti aldığını söyledi. İşletmeciler, bu ücretin bahşiş yerine geçtiğini belirterek, “Bu bahşiş almanın en kibar yolu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bazi-kafelerde-masa-isgal-ucreti-donemi-basladi-taksimetre-gibi-isleyecek-1093117584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/03/1044648057_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_89bfc66d7d0ec2108f739ce7043bd724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
masa ücreti nedir, kafelerde masa ücreti, yüksek enflasyon kafe fiyatları, masa işgal ücreti, kafe fiyatları artışı, kafe sipariş zorunluluğu, kafe ve restoran fiyatları, masa başı ücret uygulaması, kuver nedir, kuver ücreti, kuver ücreti yasal mı, kuver ücreti şikayet edilir mi, kuver ücreti nedir,
masa ücreti nedir, kafelerde masa ücreti, yüksek enflasyon kafe fiyatları, masa işgal ücreti, kafe fiyatları artışı, kafe sipariş zorunluluğu, kafe ve restoran fiyatları, masa başı ücret uygulaması, kuver nedir, kuver ücreti, kuver ücreti yasal mı, kuver ücreti şikayet edilir mi, kuver ücreti nedir,

Masaya konulan kaşık ve çatala bile para isteyen restoranlar isyan ettirdi: Kuver ücreti yasal mı?

17:28 13.02.2025
© AAÇamlıca Kulesi restoran
Çamlıca Kulesi restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
Abone ol
Kafe ve restoranlarda son zamanlarda kuver ve hizmet bedeli adı altına alınan ücretler isyan ettirdi.
Artan enflasyonla birlikte kafe ve restoranlarda farklı hizmetler için ücret talep edilmeye başlandı. Bazı kafeler rezervasyon için ön ücret alırken bazıları ise masa işgal ücreti talep ediyor. Son dönemde ise kafeler ve restoranların, masaların üzerine konulan çatal-bıçak, tuzluk, karabiberlik gibi araç ve gereçlerin genel adı olan 'kuver' için ücret istemesi tüketicileri isyan ettirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kuver ücretinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu tür ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını vurgularken, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı ise kuverin yasal olduğunu ancak servis ücretlerinin hukuki bir altyapısının bulunmadığını söyledi. En çok sorulan soru ise kuver nedir?Kuver ücretleri yasal mı? Bu ücretler geri alınabilir mi?

Kuver ücreti alınamaz

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kişilerin bir mal ya da hizmet satılırken başka bir ürün veya hizmet almaya zorunda olmadığına dikkat çekerken, "Nasıl ki etek aldığınızda bluz da almak zorunlu denilmiyorsa, bir çay içtiğinizde de kuver ücreti alınamaz” dedi.
Haberglobal'in haberine göre, sipariş edilmeyen ürünlerden dolayı tüketicilerin sorumlu tutulamayacağını belirten Ağaoğlu, “Tüketicinin sessiz kalması da kabul beyanı olarak değerlendirilemez ayrıca tüketici sipariş etmediği ürün ya da hizmet sunulduysa onu muhafaza etme zorunluluğu yoktur” ifadelerini kullandı. Bazı işletmelerin menülerine kuver ücretini açıkça yazdığını belirten Ağaoğlu, Tüketici Kanunu madde 54’e dikkat çekerek şunları söyledi:
“Tüketici Kanunu madde 54'te perakende satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tüm vergiler dahil fiyatının zorunlu olarak belirtilmesini anlatır. O nedenle kuver ücreti menülerde yazsa bile vatandaş ödemek zorunda değil. Bazı restoranlarda 300 TL gibi sipariş limiti belirliyor. Buna da yasal olarak hakları yok” diye konuştu.

Mutlaka fişlerinizi kontrol edin uyarısı

Tüketicilerin, ödeme yaparken mutlaka fişlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kanunda vergiler dahil son rakamın tüketiciye yansıtılacağı yazıyor. Böyle durumlarda fotoğraf çekilerek kayıt altına alınmasını ve ilgili yerlere şikayet edilmesi gerekiyor" dedi.

Kuver yasal, servis ücretleri yasal değil

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, paket siparişlerde fiyat sınırının olabileceğini ancak perakende satışlarda böyle bir sınırın bulunmadığını belirtirken, kuver ücretlerinin genellikle lüks restoranlarda alındığını belirterek, "Kuver yasal ancak servis ücretleri yasal değil" açıklamasını yaptı.

Bahşiş almanın en kibar yolu

Öte yandan bazı restoran sahipleri kendilerinin bu ücretleri almadıklarını ama lüks semtlerdeki restoranların 'kuver' ücreti aldığını söyledi. İşletmeciler, bu ücretin bahşiş yerine geçtiğini belirterek, “Bu bahşiş almanın en kibar yolu” ifadelerini kullandı.

Kuver nedir?

Restoranlarda masaya konulan örtü, çatal-kaşık-bıçak takımı, şamdan ve peçete gibi diğer tüm aksesuarları kapsayan kuver, kısaca masanın üzerinde bulunan ve servise dahil edilmiş tüm malzemeler ve bunun için alınan ücret olarak tanımlanabilir.

Masa İşgal Ücreti Dönemi Başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
EKONOMİ
Bazı kafelerde 'masa işgal ücreti' dönemi başladı: Taksimetre gibi işleyecek
28 Ocak, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала