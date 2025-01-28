https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bazi-kafelerde-masa-isgal-ucreti-donemi-basladi-taksimetre-gibi-isleyecek-1093117584.html

Bazı kafelerde 'masa işgal ücreti' dönemi başladı: Taksimetre gibi işleyecek

Bazı kafelerde 'masa işgal ücreti' dönemi başladı: Taksimetre gibi işleyecek

Sputnik Türkiye

Yüksek enflasyon döneminde bazı kafe ve restoranlar yeni uygulamalarıyla tepkilere neden oluyor. Özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan "yarım saatte... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T09:31+0300

2025-01-28T09:31+0300

2025-01-28T09:37+0300

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Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler, kafe ve restoran işletmelerini yeni uygulamalara yöneltti. Mynet'in haberine göre, özellikle üniversite yakınlarındaki kafeler, müşterilere yarım saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirirken, belli bir ücretin altında sipariş verenlerin masaları işgal edemeyeceğini belirtiyor. Bu uygulama, özellikle öğrenciler arasında büyük tepki topluyor.Masa ücreti uygulaması yaygınlaşıyorİstanbul, İzmir ve Aydın gibi büyük şehirlerdeki bazı işletmeler, müşterilerin çay veya kahve siparişi vermemesi durumunda, oturdukları süreye göre ekstra masa ücreti talep ediyor. Örneğin, 220 TL altında sipariş veren müşterilerin geniş masaları kullanamayacağı belirtiliyor. Bu uygulama, özellikle lüks kafelerde yaygınlaşmaya başladı.Masalara uyarılar konuluyorTaksim gibi yoğun semtlerdeki lüks kafeler, masalara uyarı notları koyarak müşterileri bilgilendiriyor. Bu uyarılara göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, müşteriler arasında “taksimetre gibi çalışan kafeler” şeklinde tepkilere neden oluyor.Öğrenciler zor durumdaÖzellikle üniversite öğrencileri, bu yeni uygulamalardan en çok etkilenen kesim olarak öne çıkıyor. Öğrenciler, ders çalışmak veya sosyalleşmek için kafelere gittiklerinde, sipariş baskısı ve masa ücreti gibi ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, öğrencilerin kafelere olan erişimini zorlaştırıyor.İşletmelerin savunması: Maliyetler artıyorKafe ve restoran işletmecileri, bu uygulamaların artan maliyetler nedeniyle zorunlu hale geldiğini savunuyor. Yüksek enflasyon, kira, personel maaşları ve malzeme fiyatlarının artması, işletmeleri bu tür önlemler almaya itiyor. Ancak müşteriler, bu uygulamaların sosyalleşme özgürlüğünü kısıtladığını ve ekonomik baskıyı artırdığını dile getiriyor.Bu uygulama yasal mı?İşletmelerin kuralları kendi politikalarına göre belirleyebileceği belirtilse de, bu uygulamalar tüketici hakları açısından tartışmalı olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/elektrik-faturalarinda-dev-degisiklige-gunler-kaldi-subvansiyonlu-ve-subvansiyonsuz-tarife-geliyor-1093115736.html

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