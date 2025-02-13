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Kremlin: Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakere grubu kurmaya yönelik hazırlıklara başladı
Kremlin: Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakere grubu kurmaya yönelik hazırlıklara başladı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da ABD'li yetkililer ile müzakere grubunun kurulmasına yönelik hazırlıkların başladığnı belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T14:23+0300
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dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
abd
donald trump
temaslar
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Putin ve Trump'ın iki ülke arasındaki temaslar için hazırlıkların yapılmasına ilişkin derhal talimat verme konusunda mutabık kaldıklarına dikkat çeken Peskov, bu çalışmaların görüşmenin yapılacağı yeri de kapsadığı bilgisini verdi.Ukrayna’da olası bir müzakere sürecinin formatı konusunda henüz bir anlayış oluşmuş olmadığını anlatan Peskov, aynı zamanda Ukrayna ile ilgili müzakere grubunu kurmaya yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, liderlerin yaptıkları görüşmenin büyük önem taşıdığını, zira ABD ve Rusya arasında liderler düzeyinde birkaç yıldır görüşme yapılmadığını dile getirdi.Peskov, görüşmede Kırım’ın ve Rusya’nın dört yeni bölgesinin tanınması konusunun gündeme gelmediği bilgisini verdi.Kremlin Sözcüsü, Çin’in müzakerelere dahil edilip edilmeyeceği sorusuna ise, tarafların kim olacağı konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda Moskova'nın Çin ile ilişkilerine önem verdiğinin altını çizdi.Putin ve Trump’ın yaptığı telefon görüşmesi dünya medyasıda da geniş yankı buldu:Defense News: Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik üç yıllık politikasını altüst ettiThe Washington Post: 90 dakikalık görüşme liderlerin ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıNewsweek: Liderlerin dünyanın herhangi bir yerinde bir araya gelmesi kesinlikle en önemli olay olacak, ancak onlardan birinin ABD’yi veya Rusya’yı ziyaret etmesi özellikle sıra dışı olurduAssociated Press: Trump’ın Putin ile görüşmeye başlaması, Washington ve Moskova’nın Ukrayna yönetimini es geçerek bu ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşma yapmanın yollarını aramaya hazır olduklarına dair önemli bir sinyal olabilirThe Economist: Telefon görüşmesi Kiev’de ve Avrupa’nın diğer başkentlerinde korku ve titremeye neden oldu... Ukrayna’ya verilen desteğin geleceği belirsizFrankfurtet Allgemeine Zeitung: Bu, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik önceki politikasından ciddi bir kopuştur... Bu koşullar altında Ukrayna açısından artık ‘zafer’ olmayacak.Le Parisien: Gerçekleşen etkileyici hızlanma, azami baskı altında olan Ukrayna yönetimini hazırlıksız yakaladıLa Repubblica: Bu, gezegeni birlikte yeniden inşa etme arzusunu gösteren küresel bir gündemdirCNN Brasil: Trump’ın planı Ukrayna’yı Putin’e teslim olmaya zorluyorABC: Barış anlaşmasının tam olarak nasıl görüneceğini söylemek zor, ancak Ukrayna’nın bazı taleplerinin müzakereler başlamadan önce dahi göz ardı edildiğini kesin olarak biliyoruz... Bu, Kiev için ezici bir darbe.The Sydney morning Herald: Bu dönüm noktası, Zelenskiy’in bilincine varması gereken bir gerçeği ortaya koyuyor: O bir anlaşma yapmak zorunda kalacakAsia Times: Trump’ın önemli bir jeopolitik perspektifi var. Yaklaşık olarak, ‘Avrupa’nın güvenliği önemli, ancak Rusya aslında onu tehdit etmiyor’ şeklinde söylenebilir
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, temaslar, müzakere, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, temaslar, müzakere, ukrayna

Kremlin: Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakere grubu kurmaya yönelik hazırlıklara başladı

14:23 13.02.2025
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da ABD'li yetkililer ile müzakere grubunun kurulmasına yönelik hazırlıkların başladığnı belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Putin ve Trump'ın iki ülke arasındaki temaslar için hazırlıkların yapılmasına ilişkin derhal talimat verme konusunda mutabık kaldıklarına dikkat çeken Peskov, bu çalışmaların görüşmenin yapılacağı yeri de kapsadığı bilgisini verdi.
Ukrayna’da olası bir müzakere sürecinin formatı konusunda henüz bir anlayış oluşmuş olmadığını anlatan Peskov, aynı zamanda Ukrayna ile ilgili müzakere grubunu kurmaya yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, liderlerin yaptıkları görüşmenin büyük önem taşıdığını, zira ABD ve Rusya arasında liderler düzeyinde birkaç yıldır görüşme yapılmadığını dile getirdi.
Peskov, görüşmede Kırım’ın ve Rusya’nın dört yeni bölgesinin tanınması konusunun gündeme gelmediği bilgisini verdi.
Kremlin Sözcüsü, Çin’in müzakerelere dahil edilip edilmeyeceği sorusuna ise, tarafların kim olacağı konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda Moskova'nın Çin ile ilişkilerine önem verdiğinin altını çizdi.

Putin ve Trump’ın yaptığı telefon görüşmesi dünya medyasıda da geniş yankı buldu:

Defense News: Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik üç yıllık politikasını altüst etti
The Washington Post: 90 dakikalık görüşme liderlerin ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı
Newsweek: Liderlerin dünyanın herhangi bir yerinde bir araya gelmesi kesinlikle en önemli olay olacak, ancak onlardan birinin ABD’yi veya Rusya’yı ziyaret etmesi özellikle sıra dışı olurdu
Associated Press: Trump’ın Putin ile görüşmeye başlaması, Washington ve Moskova’nın Ukrayna yönetimini es geçerek bu ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşma yapmanın yollarını aramaya hazır olduklarına dair önemli bir sinyal olabilir
The Economist: Telefon görüşmesi Kiev’de ve Avrupa’nın diğer başkentlerinde korku ve titremeye neden oldu... Ukrayna’ya verilen desteğin geleceği belirsiz
Frankfurtet Allgemeine Zeitung: Bu, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik önceki politikasından ciddi bir kopuştur... Bu koşullar altında Ukrayna açısından artık ‘zafer’ olmayacak.
Le Parisien: Gerçekleşen etkileyici hızlanma, azami baskı altında olan Ukrayna yönetimini hazırlıksız yakaladı
La Repubblica: Bu, gezegeni birlikte yeniden inşa etme arzusunu gösteren küresel bir gündemdir
CNN Brasil: Trump’ın planı Ukrayna’yı Putin’e teslim olmaya zorluyor
ABC: Barış anlaşmasının tam olarak nasıl görüneceğini söylemek zor, ancak Ukrayna’nın bazı taleplerinin müzakereler başlamadan önce dahi göz ardı edildiğini kesin olarak biliyoruz... Bu, Kiev için ezici bir darbe.
The Sydney morning Herald: Bu dönüm noktası, Zelenskiy’in bilincine varması gereken bir gerçeği ortaya koyuyor: O bir anlaşma yapmak zorunda kalacak
Asia Times: Trump’ın önemli bir jeopolitik perspektifi var. Yaklaşık olarak, ‘Avrupa’nın güvenliği önemli, ancak Rusya aslında onu tehdit etmiyor’ şeklinde söylenebilir
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
POLİTİKA
Putin, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi: '1.5 saat sürdü'
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