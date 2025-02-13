https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/kara-saplanan-aracta-mahsur-kalan-5-kisilik-aile-kurtarildi-1093617816.html

Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı

Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişili aile AFAD ekiplerince kurtarıldı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T02:42+0300

2025-02-13T02:42+0300

2025-02-13T02:42+0300

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afad

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Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kara saplandı.Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.

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