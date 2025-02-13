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Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişili aile AFAD ekiplerince kurtarıldı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T02:42+0300
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Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kara saplandı.Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/bakan-uraloglu-duyurdu-dort-buyuklerin-stadina-5g-kurulacak-1093614587.html
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kar, hakkari, aile, afad
kar, hakkari, aile, afad

Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı

02:42 13.02.2025
© AA / AFAD İl MüdürlüğüHakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / AFAD İl Müdürlüğü
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Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişili aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kara saplandı.
Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.
Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.
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