https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/kara-saplanan-aracta-mahsur-kalan-5-kisilik-aile-kurtarildi-1093617816.html
Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişili aile AFAD ekiplerince kurtarıldı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T02:42+0300
2025-02-13T02:42+0300
2025-02-13T02:42+0300
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hakkari
aile
afad
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Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kara saplandı.Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/bakan-uraloglu-duyurdu-dort-buyuklerin-stadina-5g-kurulacak-1093614587.html
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kar, hakkari, aile, afad
Kara saplanan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı
Hakkari'de araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişili aile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mergabütan Kayak Merkezi'nden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araç yoldan çıkarak kara saplandı.
Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD'ın arama kurtarma ekibi yönlendirildi.
Bölgede düşen çığ nedeniyle araçla ilerleyemeyen ekipler, bir süre yürüdükten sonra ailenin bulunduğu noktaya ulaştı ve 5 kişinin güvenli bölgeye götürülmesini sağladı.