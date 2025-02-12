Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak'

Biz bir kere gençlerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. Asla bir güvensizlik ortamı yok. Ama bir taraftan çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesine, odaklanmasına fırsat verme adına maalesef bazı bilgilerle de akıllarının karıştırılmaması noktasında bütün dünyada en gelişmiş ülkeden az gelişmiş ülkelere kadar birçok yapılan işler var. Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize, çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik. Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Bizde telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.