Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Dört büyüklerin stadına 5G kurulacak'
© AA / Arife KarakumUraloğlu
© AA / Arife Karakum
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Şam'a yeniden uçuşların başlatıldığını belirten Uraloğlu, Suriye'nin altyapısına destek olacaklarını ve Şam Havalimanı'nı yeniden inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu altyapı çalışmalarında dört büyüklerin stadına 5G kurulacağını belirtti.
A Haber canlı yayınına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gündeme dair merak edilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
5G çalışmaları hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "İlk kez burada açıklıyorum. Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak" dedi. Suriye'ye uçuşların tekrar başladığını belirten Bakan Uraloğlu ''Suriye'nin demiryolu ciddi tahrip olmuş. Şam'a uçuşları yeniden başlattık. Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız, sonra sıra Halep'e gelecek. Personelimiz Suriye sahasında çalışıyor'' dedi.
16 yaş altına sosyal medya yasağı gelecek mi?
16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeler hakkında konuşan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
Biz bir kere gençlerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. Asla bir güvensizlik ortamı yok. Ama bir taraftan çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesine, odaklanmasına fırsat verme adına maalesef bazı bilgilerle de akıllarının karıştırılmaması noktasında bütün dünyada en gelişmiş ülkeden az gelişmiş ülkelere kadar birçok yapılan işler var. Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize, çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik. Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Bizde telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.