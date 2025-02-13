https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/istanbulda-9-belediyedeki-teror-sorusturmasinda-10-kisi-tutuklandi-1093649594.html
İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik terör soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T23:16+0300
2025-02-13T23:16+0300
2025-02-13T23:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093237517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b50a28c4c0b0049f8f76f0132f338892.jpg
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093237517_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_e78ab5b6b53b6ffb271fa69543c6d0ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, son dakika
İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
23:16 13.02.2025 (güncellendi: 23:18 13.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik terör soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.