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İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
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İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik terör soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T23:16+0300
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istanbul, son dakika
istanbul, son dakika

İstanbul’da 9 belediyedeki terör soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

23:16 13.02.2025 (güncellendi: 23:18 13.02.2025)
© AA / Murat Şengülİmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı.
İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Murat Şengül
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İstanbul’daki 9 belediyeye yönelik terör soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
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