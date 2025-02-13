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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan 'İsrail'in ülkedeki nükleer merkezleri vuracağı' iddiasına yanıt: 'Gelin vurun'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan 'İsrail'in ülkedeki nükleer merkezleri vuracağı' iddiasına yanıt: 'Gelin vurun'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düşmanların ülkedeki nükleer merkezlere saldırabileceğini ancak yeni nükleer santraller yapma gücünü ellerinden... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:45+0300
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dünya
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İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde katıldığı bir programda ülkesine yönelik tehditlere ilişkin konuştuğu kaydedildi.ABD medyasında 'İsrail'in gelecek aylarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığı' iddialarına yer verildiğine işaret eden Pezeşkiyan, böyle bir şeyin kendilerine zarar veremeyeceğini hatta daha fazla merkez yapabileceklerini belirtti.Pezeşkiyan, açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:'ABD İran ile müzakere istemiyor, İran'ın teslim olmasını istiyor'Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin İran'la müzakere etme niyetinde olmadığını ve İran'ın kendi iradesine boyun eğmesini istediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçek niyetini sorgulayan Pezeşkiyan, "Müzakere etmiyoruz demiyoruz ama Trump bize her türlü yaptırımı uygulayıp sonra da müzakere etmekten bahsedemez. Neden bize yiyecek, su ve ilaç verilmesini engellesin ki?” dedi.İranlıların kendilerine güvenerek ve bir yol haritasına sahip olarak sorunları çözebileceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, “Onlar müzakere peşinde değiller, onlara boyun eğmemizi istiyorlar. Ancak biz boyun eğmeyeceğiz" cümlesinin altını çizdi.“Düşmanlar yolumuza engel olamayacak. Biz kendi yolumuzu bulacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonya-lvivi-ukraynadan-geri-almanin-pesinde-1093641780.html
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iran, mesud pezeşkiyan, ortadoğu, abd, donald trump, israil, nükleer

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan 'İsrail'in ülkedeki nükleer merkezleri vuracağı' iddiasına yanıt: 'Gelin vurun'

17:45 13.02.2025
© AA / Fatemeh Bahramiİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düşmanların ülkedeki nükleer merkezlere saldırabileceğini ancak yeni nükleer santraller yapma gücünü ellerinden alamayacağını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde katıldığı bir programda ülkesine yönelik tehditlere ilişkin konuştuğu kaydedildi.
ABD medyasında 'İsrail'in gelecek aylarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığı' iddialarına yer verildiğine işaret eden Pezeşkiyan, böyle bir şeyin kendilerine zarar veremeyeceğini hatta daha fazla merkez yapabileceklerini belirtti.
Pezeşkiyan, açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:
Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder. Binaları vurabilirsiniz ama onu yapan zihin orada oldukça bir şey yapamazsınız.

'ABD İran ile müzakere istemiyor, İran'ın teslim olmasını istiyor'

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin İran'la müzakere etme niyetinde olmadığını ve İran'ın kendi iradesine boyun eğmesini istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçek niyetini sorgulayan Pezeşkiyan, "Müzakere etmiyoruz demiyoruz ama Trump bize her türlü yaptırımı uygulayıp sonra da müzakere etmekten bahsedemez. Neden bize yiyecek, su ve ilaç verilmesini engellesin ki?” dedi.
İranlıların kendilerine güvenerek ve bir yol haritasına sahip olarak sorunları çözebileceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, “Onlar müzakere peşinde değiller, onlara boyun eğmemizi istiyorlar. Ancak biz boyun eğmeyeceğiz" cümlesinin altını çizdi.
“Düşmanlar yolumuza engel olamayacak. Biz kendi yolumuzu bulacağız” dedi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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