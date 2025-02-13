https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/internetci-abi-taylan-yildiz-bir-tabak-makarnaya-1400-lira-odeyince-isyan-etti-1093626718.html

'İnternetçi abi' Taylan Yıldız bir tabak makarnaya 1400 lira ödeyince isyan etti

'İnternetçi abi' Taylan Yıldız bir tabak makarnaya 1400 lira ödeyince isyan etti

Sputnik Türkiye

Büyükşehir başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olan ve gençlerin 'internetçi abi' lakabıyla tanıdığı Dr. Taylan Yıldız, bir tabak makarnaya 1400 lira (39... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T10:53+0300

2025-02-13T10:53+0300

2025-02-13T10:53+0300

türkiye

taylan yıldız

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

iyi parti

internetçi abi

makarna

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Dr. Taylan Yıldız, Türkiye'de İtalyan yemekleri yapan bir restorana davet edildiğini ve bir tabak makarnaya 1400 lira yani 39 dolar ödendiğini duyurdu. Fiyata isyan eden Yıldız, New York'taki Michelin yıldızlı lüks bir restoranın menüsünde en pahalı makarnanın 38 dolar olduğunu belirterek kıyaslama yaptı. İyi Parti kurucularından olan Yıldız, "Çok yavan bir İtalyan restoranına davet edildim. 1 tabak makarna 1400TL idi. Yani 39 dolar! Kardeşim siz manyak mısınız?" diye isyan ederek "Bunu kimse bana enflasyonla açıklayamaz. Herkes tuttuğunu öpüyor!" ifadelerini kullandı. Dr. Taylan yıldız kimdir?1980 yılında röntgen teknisyeni bir anne ve doktor bir babanın çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Karşıyaka Anadolu Lisesi’nin ardından gittiği İzmir Fen Lisesi’nde, master tezi düzeyinde gösterilen ‘Soma Termik Santrali’nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri’ konulu bir proje geliştirdi.Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.2017 yılında Meral Akşener’in çağrısı üzerine Türkiye’ye döndü. İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmiş olan Yıldız, gençlere hizmet etmek amacıyla kurulan Yarın için Şimdi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2019-2023 tarihleri arasında İBB Meclis Üyeliği yapan Taylan Yılıdz, gençlerin kendisine taktığı “İnternetçi Abi” lakabıyla tanınıyor. Büyükşehir başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olan Yıldız, 19 Haziran 2023'te İyi Parti'den istifa etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subat-sevgililer-gunu-oncesi-cicek-fiyatlari-belli-oldu-gul-fiyatina-zam-geldi-1093547049.html

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taylan yıldız, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iyi parti, internetçi abi, makarna