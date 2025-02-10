https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subat-sevgililer-gunu-oncesi-cicek-fiyatlari-belli-oldu-gul-fiyatina-zam-geldi-1093547049.html

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi

Sputnik Türkiye

Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

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Aşkın simgesi olan Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinde çiçek fiyatları belli oldu.14 Şubat Sevgililer Günü'nde öne çıkan çiçekler arasında yer alan gülün adet fiyatı zamlandı. Antalya’da serada adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güller çiçekçilerde 5 kat artarak 100 liraya satılmaya başlandı. E-Ticaret sitelerinde 5'li kırmızı gül buketi 722 TL, 11'li beyaz gül buketi bin 349 TL ve 101 adet kırmızı gül fiyatı ise 6 bin 267 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca, şıklığı ile dikkat çeken pembe ve beyaz gül buketlerinin fiyatlarının da 849 TL ile bin 315 TL arasında satıldığı açıklandı.Çiçek fiyatları belli olduSevgililer Günü'nde gül yerine alternatif olarak satılan Orkide 600 TL, Deve Tabanı 250 TL ve Sansevieria (Paşa Kılıcı) 200 liradan alıcı buluyor. Geçen yıla oranla bu yıl Sevgililer Günü çiçeklerinin yoğun talep gördüğü ifade edildi.

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