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14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi
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Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Aşkın simgesi olan Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinde çiçek fiyatları belli oldu.14 Şubat Sevgililer Günü'nde öne çıkan çiçekler arasında yer alan gülün adet fiyatı zamlandı. Antalya’da serada adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güller çiçekçilerde 5 kat artarak 100 liraya satılmaya başlandı. E-Ticaret sitelerinde 5'li kırmızı gül buketi 722 TL, 11'li beyaz gül buketi bin 349 TL ve 101 adet kırmızı gül fiyatı ise 6 bin 267 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca, şıklığı ile dikkat çeken pembe ve beyaz gül buketlerinin fiyatlarının da 849 TL ile bin 315 TL arasında satıldığı açıklandı.Çiçek fiyatları belli olduSevgililer Günü'nde gül yerine alternatif olarak satılan Orkide 600 TL, Deve Tabanı 250 TL ve Sansevieria (Paşa Kılıcı) 200 liradan alıcı buluyor. Geçen yıla oranla bu yıl Sevgililer Günü çiçeklerinin yoğun talep gördüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subatta-vizyona-girecek-filmler-sevgililer-gununde-iki-romantik-yapim-dikkat-cekiyor-1093544737.html
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14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, çiçek, aşk, aşk ve sevgi, evlilik, evlilik teklifi, çiçekçi, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları
14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, çiçek, aşk, aşk ve sevgi, evlilik, evlilik teklifi, çiçekçi, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi
21:11 10.02.2025 (güncellendi: 21:14 10.02.2025)
Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı. Fiyatlardaki artış, çiçek sektöründe büyük bir yükselme yaşanmasına neden oldu. Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.
Aşkın simgesi olan Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinde çiçek fiyatları belli oldu.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde öne çıkan çiçekler arasında yer alan gülün adet fiyatı zamlandı. Antalya’da serada adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güller çiçekçilerde 5 kat artarak 100 liraya satılmaya başlandı. E-Ticaret sitelerinde 5'li kırmızı gül buketi 722 TL, 11'li beyaz gül buketi bin 349 TL ve 101 adet kırmızı gül fiyatı ise 6 bin 267 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca, şıklığı ile dikkat çeken pembe ve beyaz gül buketlerinin fiyatlarının da 849 TL ile bin 315 TL arasında satıldığı açıklandı.
Çiçek fiyatları belli oldu
Sevgililer Günü'nde gül yerine alternatif olarak satılan Orkide 600 TL, Deve Tabanı 250 TL ve Sansevieria (Paşa Kılıcı) 200 liradan alıcı buluyor. Geçen yıla oranla bu yıl Sevgililer Günü çiçeklerinin yoğun talep gördüğü ifade edildi.