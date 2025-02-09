https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/chpde-kritik-zirve-basladi-ozel-imamoglu-ve-yavas-ankarada-bir-araya-geliyor--1093511354.html
CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor
CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor
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CHP Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüşme... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T21:13+0300
2025-02-09T21:13+0300
2025-02-09T21:20+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Seçim ön zirvesi' olarak değerlendirilen kritik zirvesi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rtuk-baskani-sahinden-basina-sansur-iddialarina-yanit-1093509981.html
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chp, son dakika, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş
chp, son dakika, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş
CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor
21:13 09.02.2025 (güncellendi: 21:20 09.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüşme gerçekleştiriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Seçim ön zirvesi' olarak değerlendirilen kritik zirvesi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme gerçekleştiriyor.