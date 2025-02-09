https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/chpde-kritik-zirve-basladi-ozel-imamoglu-ve-yavas-ankarada-bir-araya-geliyor--1093511354.html

CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor

CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüşme... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T21:13+0300

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politika

chp

son dakika

ekrem imamoğlu

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Seçim ön zirvesi' olarak değerlendirilen kritik zirvesi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme gerçekleştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rtuk-baskani-sahinden-basina-sansur-iddialarina-yanit-1093509981.html

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chp, son dakika, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş