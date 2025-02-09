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CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor
CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor
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CHP Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüşme... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Seçim ön zirvesi' olarak değerlendirilen kritik zirvesi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme gerçekleştiriyor.
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chp, son dakika, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş
chp, son dakika, ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş

CHP'de kritik zirve başladı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da bir araya geliyor

21:13 09.02.2025 (güncellendi: 21:20 09.02.2025)
© AA / Hakan Nuralmansur yavaş
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / Hakan Nural
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CHP Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da görüşme gerçekleştiriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 'Seçim ön zirvesi' olarak değerlendirilen kritik zirvesi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşme gerçekleştiriyor.
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