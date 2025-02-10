https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/eski-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-meclise-sunuldu-otv-indirimiyle-sifir-arac-firsati-1093524419.html

Eski araç sahiplerini ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu: ÖTV indirimiyle sıfır araç fırsatı

Eski araç sahiplerini ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu: ÖTV indirimiyle sıfır araç fırsatı

Sputnik Türkiye

Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifi kabul edilirse, 2000 model ve öncesi 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Araç sahipleri, çevre dostu ve güvenli yeni... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:08+0300

2025-02-10T10:08+0300

2025-02-10T10:08+0300

ekonomi

hurda araç

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090977589_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc50bcaf827d0c5157d055147d6050d2.jpg

Hurda araç teşviki yeniden TBMM'nin gündemine taşındı. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı dikkat çekiyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan hurda teşviki teklifi, Meclis'te kabul edilirse 25 yaş üstü araç sahiplerine büyük avantajlar sağlayacak.Düzenleme kapsamında:Hurda araç teşvikiyle alınabilecek araçlarTeklifin yasalaşması halinde, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.Hurda teşviki daha önce de uygulanmıştıTürkiye’de hurda araç teşviki ilk kez 2003 yılında devreye girmişti. 2012-2019 yılları arasında yürütülen uygulama kapsamında 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, bu teşvik sayesinde:Yeni düzenleme ne zaman yasalaşacak?Hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi için:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093521501.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hurda araç teşviki, hurda araç teşviki 2025, hurda teşviki ne zaman çıkacak, hurda araç teşviki şartları, hurda araç teşviki başvurusu, hurda teşviki meclisten geçti mi, hurda araç teşvik yasası, hurda araç yasası son durum, 25 yaş üstü araç hurda teşviki, eski araçlara ötv indirimi, hurda araç ötv indirimi, hurda araç ötv teşviki, hurda araç teslim noktaları, hurda teşviki kimleri kapsıyor, hurda araç teşviki ne kadar, hurda araç teşviki kapsamındaki araçlar, 2000 model araç hurda teşviki, hurda araç yasası çıktı mı, hurda araç ötv indirimi başvurusu, hurda araç ötv teşviki hesaplama, hurda araç teslim etme şartları, hurda araç teşvik yasası 2025, hurda araç indirimi 2025, ötv indirimi hurda araç, hurda araç devlet desteği, hurda araç nasıl teslim edilir, hurda araç başvuru şartları, hurda araç teslim belgeleri, hurda araç teslim ücreti, hurda araç teşvik tutarı, eski araç hurda indirimi, hurda araç teşviki hangi araçları kapsıyor, hurda araç kampanyası 2025, hurda araç teşvik süresi, hurda araç yasası resmi gazete, hurda araç teşviki resmi gazetede yayımlandı mı