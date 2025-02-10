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Eski araç sahiplerini ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu: ÖTV indirimiyle sıfır araç fırsatı
Eski araç sahiplerini ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu: ÖTV indirimiyle sıfır araç fırsatı
Sputnik Türkiye
Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifi kabul edilirse, 2000 model ve öncesi 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Araç sahipleri, çevre dostu ve güvenli yeni... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:08+0300
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ekonomi
hurda araç
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Hurda araç teşviki yeniden TBMM'nin gündemine taşındı. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı dikkat çekiyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan hurda teşviki teklifi, Meclis'te kabul edilirse 25 yaş üstü araç sahiplerine büyük avantajlar sağlayacak.Düzenleme kapsamında:Hurda araç teşvikiyle alınabilecek araçlarTeklifin yasalaşması halinde, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.Hurda teşviki daha önce de uygulanmıştıTürkiye’de hurda araç teşviki ilk kez 2003 yılında devreye girmişti. 2012-2019 yılları arasında yürütülen uygulama kapsamında 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, bu teşvik sayesinde:Yeni düzenleme ne zaman yasalaşacak?Hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi için:
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Eski araç sahiplerini ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu: ÖTV indirimiyle sıfır araç fırsatı

10:08 10.02.2025
© AAİkinci el araç
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Meclis’e sunulan hurda teşviki teklifi kabul edilirse, 2000 model ve öncesi 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Araç sahipleri, çevre dostu ve güvenli yeni araçlara geçiş yaparken ÖTV indirimi fırsatından yararlanacak. Peki, hurda araç teşvikiyle hangi araçlar alınabilecek?
Hurda araç teşviki yeniden TBMM'nin gündemine taşındı. ÖTV'siz araç alımını içeren yasa teklifinde 25 yaş ve Türkiye'de üretim şartı dikkat çekiyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan hurda teşviki teklifi, Meclis'te kabul edilirse 25 yaş üstü araç sahiplerine büyük avantajlar sağlayacak.
Düzenleme kapsamında:
2000 model ve öncesi araçlar hurdaya ayrılacak
Araç sahipleri, sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanabilecek
Yerli üretim araçların piyasadaki payı artırılacak

Hurda araç teşvikiyle alınabilecek araçlar

Teklifin yasalaşması halinde, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.

Hurda teşviki daha önce de uygulanmıştı

Türkiye’de hurda araç teşviki ilk kez 2003 yılında devreye girmişti. 2012-2019 yılları arasında yürütülen uygulama kapsamında 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, bu teşvik sayesinde:
Eski araçların trafikten çekilmesiyle çevreye olan zarar azaldı
Trafik güvenliği artırıldı
Yerli otomotiv sektörü desteklendi

Yeni düzenleme ne zaman yasalaşacak?

Hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi için:
1.
TBMM’de kabul edilmesi,
2.
Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
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