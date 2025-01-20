https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbulda-alarm-hastaneler-doldu-tasti-vakalar-artti-1092848581.html

İstanbul'da alarm, hastaneler doldu taştı: Vakalar arttı

İstanbul'da alarm, hastaneler doldu taştı: Vakalar arttı

Sputnik Türkiye

Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte hastaneleri doldurdu. Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının ve... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T07:38+0300

2025-01-20T07:38+0300

2025-01-20T07:38+0300

sağlik

grip

grip aşısı

grip ilacı

grip salgını

hastane

acil durum

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Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte, İstanbul’da grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının ve Kovid-19’un etkilerinin bu tabloyu ağırlaştırdığını ifade ediyor.Milliyet'e konuşan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Özgür Karcaoğlu, özellikle okullar ve toplu taşıma gibi kalabalık alanların virüslerin yayılmasına ortam hazırladığını belirterek, “Aşı yaptıranların sayısı geçmiş yıllara göre azaldı. Bu, enfeksiyonların hızla yayılmasına neden oluyor" dedi.Kovid-19’un gölgesi devam ediyorKarcaoğlu, Kovid-19’un tamamen sona ermediğine dikkat çekerek, “Acil servise başvuran hastaların bir kısmı Kovid kaynaklı olabilir, ancak artık düzenli testler yapılmadığı için kesin bir bilgiye ulaşmak zor" diye konuştu.Çocuklarda şiddetli grip belirtileriBiruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Eda Kepenekli, grip vakalarının her yaş grubunda ciddi etkiler gösterdiğini belirtti. “Özellikle çocuklarda 39 dereceyi aşan ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve karın ağrısı gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Ciddi vakalarda su kaybı ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış gerekiyor" dedi.İnfluenza A ve RSV tehdidiSağlık Bakanlığı’nın raporlarına göre, grip vakalarının önemli bir kısmı İnfluenza A (H1N1) kaynaklı. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verileri, grip ve RSV vakalarının referans değerlerin üzerinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, risk gruplarının maske kullanması ve grip aşısı yaptırmasının önemine dikkat çekiyor.Gripten korunma yöntemleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html

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Sputnik Türkiye

grip, grip aşısı, grip ilacı, grip salgını, hastane, acil durum