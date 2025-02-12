https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/hamas-ateskes-anlasmasina-bagliyiz-ancak-gecikmeden-yukumluluklerini-yerine-getirmeyen-israil-1093587132.html

Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu

Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını ancak Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve her... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T02:57+0300

2025-02-12T02:57+0300

2025-02-12T02:58+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

donald trump

israil

gazze

filistin

hamas

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Hamas'tan yapılan açıklamada, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden inşa bahanesiyle Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamaların' reddedildiği bildirildi.Açıklamada, Trump'ın söylemleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi.Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır" ifadelerine yer verildi.Gazze halkının yerinden edilme söylemlerine ilişkin, "İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-abd-gazzeyi-satin-almayacak-otoritesine-alacak-1093584467.html

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gazze

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ortadoğu, donald trump, israil, gazze, filistin, hamas