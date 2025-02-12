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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/hamas-ateskes-anlasmasina-bagliyiz-ancak-gecikmeden-yukumluluklerini-yerine-getirmeyen-israil-1093587132.html
Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu
Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını ancak Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve her... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T02:57+0300
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israil- filistin çatışması
ortadoğu
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Hamas'tan yapılan açıklamada, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden inşa bahanesiyle Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamaların' reddedildiği bildirildi.Açıklamada, Trump'ın söylemleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi.Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır" ifadelerine yer verildi.Gazze halkının yerinden edilme söylemlerine ilişkin, "İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-abd-gazzeyi-satin-almayacak-otoritesine-alacak-1093584467.html
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ortadoğu, donald trump, israil, gazze, filistin, hamas
ortadoğu, donald trump, israil, gazze, filistin, hamas

Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız ancak gecikmeden yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail sorumlu

02:57 12.02.2025 (güncellendi: 02:58 12.02.2025)
© AA / Ashraf AmraHamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Ashraf Amra
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Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını ancak Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve her türlü gecikmeden İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden inşa bahanesiyle Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamaların' reddedildiği bildirildi.
Açıklamada, Trump'ın söylemleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Gazze halkının yerinden edilme söylemlerine ilişkin, "İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.
Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur" ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
DÜNYA
Trump: ABD, Gazze'yi satın almayacak, 'otoritesi' altına alacak
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