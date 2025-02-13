https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/erdogan-muteahhitlik-hizmetlerinde-dunyada-ikinci-siradayiz-1093636603.html
Erdoğan: Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız
Erdoğan: Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaretin en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandığını ifade ederek Türk... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T16:21+0300
2025-02-13T16:21+0300
2025-02-13T16:21+0300
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pakistan
islamabad
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında, "Aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için mümbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz" ifadelerini kullandıErdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız'Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörden 50'yi aşkın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3.5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/cumhurbaskani-erdoganin-adi-islamabaddaki-bir-yola-verilecek-1093631071.html
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pakistan, islamabad, türkiye, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif
pakistan, islamabad, türkiye, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif
Erdoğan: Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaretin en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandığını ifade ederek Türk firmalarının Pakistan'daki yatırımlarına dikkat çekti. Erdoğan "Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında, "Aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için mümbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz" ifadelerini kullandı
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, taşıma imkanlarımızda çeşitliliği sağlamamız, özellikle kara yolu ve demir yolunda ilerleme kaydetmemiz önemlidir. İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Hattı'na yeniden işlerlik kazandırılması gibi ortak koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve kalkınma yolu güzergahlarında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgemizin menfaatine olacaktır. Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor."
'Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız'
Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörden 50'yi aşkın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3.5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir" dedi.