https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/erdogan-muteahhitlik-hizmetlerinde-dunyada-ikinci-siradayiz-1093636603.html

Erdoğan: Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız

Erdoğan: Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaretin en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandığını ifade ederek Türk... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T16:21+0300

2025-02-13T16:21+0300

2025-02-13T16:21+0300

türkiye

pakistan

islamabad

türkiye

recep tayyip erdoğan

şahbaz şerif

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında, "Aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için mümbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz" ifadelerini kullandıErdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız'Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörden 50'yi aşkın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, "Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3.5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/cumhurbaskani-erdoganin-adi-islamabaddaki-bir-yola-verilecek-1093631071.html

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pakistan, islamabad, türkiye, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif