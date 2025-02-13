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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif'le basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T12:53+0300
2025-02-13T12:53+0300
dünya
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cumhurbaşkanı
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Malezya ve Endonezya seyahatinin ardından Pakistan'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreni sonrası yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti: "Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik.""Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz."Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.""PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz.""Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır.""(Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı) Münasebetlerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede 24 belge imzalandı.""1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."Temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/asya-turu-devam-ediyor-cumhurbaskani-erdogan-pakistanda-1093615638.html
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pakistan, şahbaz şerif, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
pakistan, şahbaz şerif, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

12:53 13.02.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif'le basına açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verileceği kaydedildi.
Malezya ve Endonezya seyahatinin ardından Pakistan'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreni sonrası yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
"Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik."
"Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz."
Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz."
"PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz."
"Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır."
"(Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı) Münasebetlerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede 24 belge imzalandı."
"1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."
Temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde inen Cumhurbaşkanı Erdoğan konaklayacağı otelde çiçekle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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