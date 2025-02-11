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SON DAKİKA | İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil edildi
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Tüm market fiyatları tek sitede toplandı: 50 bin ürünün karşılaştırması yapılabilecek
Tüm market fiyatları tek sitede toplandı: 50 bin ürünün karşılaştırması yapılabilecek
Sputnik Türkiye
Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Vatandaşlar, yeni açılan web sitesi aracılığıyla 50 bin ürünü karşılaştırabilecek. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı.50 bin ürün tek platformdaVatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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mehmet fatih kacır, market, gıda, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi
mehmet fatih kacır, market, gıda, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi

Tüm market fiyatları tek sitede toplandı: 50 bin ürünün karşılaştırması yapılabilecek

11:22 11.02.2025
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© İHA
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Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Vatandaşlar, yeni açılan web sitesi aracılığıyla 50 bin ürünü karşılaştırabilecek.
Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı.

50 bin ürün tek platformda

Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"http://marketfiyati.org.tr Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!"

Bakanlık denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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