https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/e-ticaret-siteleri-olumsuz-yorumlari-sansurledi-reklam-kurulu-cezayi-kesti-1093643861.html

E-ticaret siteleri olumsuz yorumları sansürledi: Reklam Kurulu cezayı kesti

E-ticaret siteleri olumsuz yorumları sansürledi: Reklam Kurulu cezayı kesti

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, şablon halindeki olumlu... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T18:39+0300

2025-02-13T18:39+0300

2025-02-13T18:39+0300

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Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a yorum sansürü nedeniyle ceza vererek, her iki platformun da tüketici haklarını ihlal ettiğini belirledi.Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a tüketici yorumlarıyla ilgili haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, 'U.S. Polo Assn' satıcılı ürünlerde şablon halindeki olumlu yorumları tüketicilere sunarak, alışveriş yapanları yanıltan bir uygulama sergilediği tespit edildi. Bu yorumlar, birbirini tekrar eden ve aynı ifadelerle yazılmış metinler olarak belirlenirken, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulundu. Ayrıca, Hepsiburada'da satılan bir ürüne dair yanıltıcı reklamda '5 yıl garantili' ibaresi kullanılmasına rağmen ürünün gerçekte yalnızca 2 yıl garantili olduğu belirlendi. Bunun üzerine Hepsiburada’ya, hem yanıltıcı yorumlar hem de yanıltıcı reklamlar nedeniyle ceza verildi.Öte yandan, Trendyol'un olumsuz yorumları sansürleme politikasının da tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olarak değerlendirildiği bildirildi. Reklam Kurulu, bir tüketicinin yazdığı olumsuz yorumun yayınlanmaması nedeniyle Trendyol’a ceza verdi. Trendyol, Mabel marka teraslı kedi evi satan bir satıcının ürünüyle ilgili yapılan olumsuz yorumu, 'yayın politikalarına uymadığı' gerekçesiyle reddetti. Ancak Reklam Kurulu, tüketicilerin olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin ürün ve satıcılar hakkında değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür sansürlerin 'haksız ticari uygulama' olduğunu belirledi ve Trendyol’a ilgili uygulamaların durdurulması için ceza uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/e-ticaretteki-tevkifat-uygulamasina-iliskin-usul-ve-esaslar-belirlendi-1-ocak-2025ten-itibaren-1092195756.html

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