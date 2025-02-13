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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/e-ticaret-siteleri-olumsuz-yorumlari-sansurledi-reklam-kurulu-cezayi-kesti-1093643861.html
E-ticaret siteleri olumsuz yorumları sansürledi: Reklam Kurulu cezayı kesti
E-ticaret siteleri olumsuz yorumları sansürledi: Reklam Kurulu cezayı kesti
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, şablon halindeki olumlu... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T18:39+0300
2025-02-13T18:39+0300
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Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a yorum sansürü nedeniyle ceza vererek, her iki platformun da tüketici haklarını ihlal ettiğini belirledi.Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a tüketici yorumlarıyla ilgili haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, 'U.S. Polo Assn' satıcılı ürünlerde şablon halindeki olumlu yorumları tüketicilere sunarak, alışveriş yapanları yanıltan bir uygulama sergilediği tespit edildi. Bu yorumlar, birbirini tekrar eden ve aynı ifadelerle yazılmış metinler olarak belirlenirken, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulundu. Ayrıca, Hepsiburada'da satılan bir ürüne dair yanıltıcı reklamda '5 yıl garantili' ibaresi kullanılmasına rağmen ürünün gerçekte yalnızca 2 yıl garantili olduğu belirlendi. Bunun üzerine Hepsiburada’ya, hem yanıltıcı yorumlar hem de yanıltıcı reklamlar nedeniyle ceza verildi.Öte yandan, Trendyol'un olumsuz yorumları sansürleme politikasının da tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olarak değerlendirildiği bildirildi. Reklam Kurulu, bir tüketicinin yazdığı olumsuz yorumun yayınlanmaması nedeniyle Trendyol’a ceza verdi. Trendyol, Mabel marka teraslı kedi evi satan bir satıcının ürünüyle ilgili yapılan olumsuz yorumu, 'yayın politikalarına uymadığı' gerekçesiyle reddetti. Ancak Reklam Kurulu, tüketicilerin olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin ürün ve satıcılar hakkında değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür sansürlerin 'haksız ticari uygulama' olduğunu belirledi ve Trendyol’a ilgili uygulamaların durdurulması için ceza uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/e-ticaretteki-tevkifat-uygulamasina-iliskin-usul-ve-esaslar-belirlendi-1-ocak-2025ten-itibaren-1092195756.html
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reklam kurulu, reklam, reklam filmi, reklam kampanyası, reklam desteği, yorum, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, ceza, ceza kanunu
reklam kurulu, reklam, reklam filmi, reklam kampanyası, reklam desteği, yorum, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, ceza, ceza kanunu

E-ticaret siteleri olumsuz yorumları sansürledi: Reklam Kurulu cezayı kesti

18:39 13.02.2025
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, şablon halindeki olumlu yorumlarla tüketicileri yanıltırken, Trendyol ise olumsuz yorumları sansürleyerek yayınlamadı. Kurul, her iki platformun da tüketici haklarını ihlal ettiğine karar verdi.
Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a yorum sansürü nedeniyle ceza vererek, her iki platformun da tüketici haklarını ihlal ettiğini belirledi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a tüketici yorumlarıyla ilgili haksız ticari uygulamalar nedeniyle ceza verdi. Hepsiburada, 'U.S. Polo Assn' satıcılı ürünlerde şablon halindeki olumlu yorumları tüketicilere sunarak, alışveriş yapanları yanıltan bir uygulama sergilediği tespit edildi. Bu yorumlar, birbirini tekrar eden ve aynı ifadelerle yazılmış metinler olarak belirlenirken, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulundu. Ayrıca, Hepsiburada'da satılan bir ürüne dair yanıltıcı reklamda '5 yıl garantili' ibaresi kullanılmasına rağmen ürünün gerçekte yalnızca 2 yıl garantili olduğu belirlendi. Bunun üzerine Hepsiburada’ya, hem yanıltıcı yorumlar hem de yanıltıcı reklamlar nedeniyle ceza verildi.
Öte yandan, Trendyol'un olumsuz yorumları sansürleme politikasının da tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olarak değerlendirildiği bildirildi. Reklam Kurulu, bir tüketicinin yazdığı olumsuz yorumun yayınlanmaması nedeniyle Trendyol’a ceza verdi. Trendyol, Mabel marka teraslı kedi evi satan bir satıcının ürünüyle ilgili yapılan olumsuz yorumu, 'yayın politikalarına uymadığı' gerekçesiyle reddetti. Ancak Reklam Kurulu, tüketicilerin olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin ürün ve satıcılar hakkında değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür sansürlerin 'haksız ticari uygulama' olduğunu belirledi ve Trendyol’a ilgili uygulamaların durdurulması için ceza uygulandı.
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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