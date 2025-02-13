https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-ukrayna-bin-200den-fazla-asker-kaybetti-1093632030.html

Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Ukrayna bin 200’den fazla asker kaybetti

Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Ukrayna bin 200’den fazla asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim merkezinin daha kontrole geçirildiğini belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T12:56+0300

2025-02-13T12:56+0300

2025-02-13T13:05+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vodyanoye Vtoroyeköyünü Ukrayna işgalinden kurtardı.Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 225 asker, biri Alman yapımı Leopard üç tank ve 12 zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri ve deniz limanlarının altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı JDAMgüdümlü uçak bombası ve üç adet HIMARSfüzesi, üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 202 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uaea-konvoyuna-saldirdi-1093629385.html

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