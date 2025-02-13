https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/discorda-getirilen-erisim-engeli-kaldirildi-1093645865.html

Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı

Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Discord'a getirilen erişim engeli, 9 Ekim 2024 tarihinde, Semih Çelik'in İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından IP... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T19:16+0300

2025-02-13T19:16+0300

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Popüler iletişim platformu Discord’a getirilen erişim engeli bugün itibariyle kaldırıldı.Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve özellikle oyun, sohbet ve çeşitli sosyal etkileşimlerde kullanılan Discord'a getirilen erişim engeli iptal edildi. Erişim engelinin, Semih Çelik’in İstanbul’da iki kadını öldürdükten sonra Discord üzerinden bağlantıya geçmesiyle ilişkilendirildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Çelik’in Discord'da yer alan İncel gruplarına katıldığı ortaya çıkmıştı.Kullanıcılar, platforma tekrar giriş yapabildiklerini ve normalde kullandıkları özellikleri tekrar aktif hale getirebildiklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un Türkiye’deki kullanıcılarının ve güvenlik birimlerinin şikayetleri doğrultusunda engelin nedenini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bakan-uraloglu-discord-bir-hafta-once-kapatilsaydi-bircok-memnuniyetsizlik-ortaya-cikacakti-simdi-1089176026.html

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discord, internet, internet sitesi, internet erişimi, internet siteleri