https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/discorda-getirilen-erisim-engeli-kaldirildi-1093645865.html
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Discord'a getirilen erişim engeli, 9 Ekim 2024 tarihinde, Semih Çelik'in İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından IP... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:16+0300
2025-02-13T19:16+0300
2025-02-13T19:26+0300
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Popüler iletişim platformu Discord’a getirilen erişim engeli bugün itibariyle kaldırıldı.Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve özellikle oyun, sohbet ve çeşitli sosyal etkileşimlerde kullanılan Discord'a getirilen erişim engeli iptal edildi. Erişim engelinin, Semih Çelik’in İstanbul’da iki kadını öldürdükten sonra Discord üzerinden bağlantıya geçmesiyle ilişkilendirildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Çelik’in Discord'da yer alan İncel gruplarına katıldığı ortaya çıkmıştı.Kullanıcılar, platforma tekrar giriş yapabildiklerini ve normalde kullandıkları özellikleri tekrar aktif hale getirebildiklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un Türkiye’deki kullanıcılarının ve güvenlik birimlerinin şikayetleri doğrultusunda engelin nedenini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bakan-uraloglu-discord-bir-hafta-once-kapatilsaydi-bircok-memnuniyetsizlik-ortaya-cikacakti-simdi-1089176026.html
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discord, internet, internet sitesi, internet erişimi, internet siteleri
discord, internet, internet sitesi, internet erişimi, internet siteleri
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı
19:16 13.02.2025 (güncellendi: 19:26 13.02.2025)
Türkiye'de Discord'a getirilen erişim engeli, 9 Ekim 2024 tarihinde, Semih Çelik'in İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından IP verileri ve içerikler hakkında güvenlik birimleriyle bilgi paylaşmaması nedeniyle uygulanmıştı. Ancak, bugün yapılan bir gelişme ile bu erişim engeli kaldırıldı.
Popüler iletişim platformu Discord’a getirilen erişim engeli bugün itibariyle kaldırıldı.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve özellikle oyun, sohbet ve çeşitli sosyal etkileşimlerde kullanılan Discord'a getirilen erişim engeli iptal edildi. Erişim engelinin, Semih Çelik’in İstanbul’da iki kadını öldürdükten sonra Discord üzerinden bağlantıya geçmesiyle ilişkilendirildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Çelik’in Discord'da yer alan İncel gruplarına katıldığı ortaya çıkmıştı.
Kullanıcılar, platforma tekrar giriş yapabildiklerini ve normalde kullandıkları özellikleri tekrar aktif hale getirebildiklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un Türkiye’deki kullanıcılarının ve güvenlik birimlerinin şikayetleri doğrultusunda engelin nedenini açıklamıştı.