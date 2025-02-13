Dikkat eksikliği ve hipertaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı: Eczanelerde bulunmuyor, aileler zorda

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivitede kullanılan ilaçlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle, ergenlik çağındaki ve sınava hazırlanan gençlerin, çocuklarımızın kullandığı ilaçlar. Bunlar yurtdışından gelen ilaçlar. Tedarikte çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Şu an hastalarımız eczane eczane dolaşıp bu ilaçları temin etmeye çalışıyor. Bu noktada, ilaç fiyat kararnamesinin bir an önce güncellenip yurtdışında uygulanan fiyatlar seviyesine çekilmesi lazım ki bu firmalar da ilaçlarını ülkemize yeteri stok seviyesine kadar çeksin ve getirsin."