https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/dikkat-eksikligi-ve-hipertaktivite-ilaclarinin-temininde-buyuk-sikinti-eczanelerde-bulunmuyor-1093634905.html
Dikkat eksikliği ve hipertaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı: Eczanelerde bulunmuyor, aileler zorda
Dikkat eksikliği ve hipertaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı: Eczanelerde bulunmuyor, aileler zorda
Sputnik Türkiye
Ankara Eczacı Odası Başkanı dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı yaşandığını belirtirken eczanelerde bu ilaçların... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T14:30+0300
2025-02-13T14:30+0300
2025-02-13T14:30+0300
sağlik
hiperaktivite bozukluğu
dikkat eksikliği
ilaç
ankara eczacı odası
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0d96808678d1ba957df3d5d2c554f627.jpg
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavilerinde kullanılan ilaçların temininde yaşanan sıkıntılar hastaları ve ailelerini tedirgin ediyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, "Şu an hastalarımız eczane eczane dolaşıp bu ilaçları temin etmeye çalışıyor" diyerek sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. İlaçların tedarikinde çok ciddi sorun varAbbasoğlu, Ankara Eczacı Odasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların taleplerini dile getirdi ve ilaç teminindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.Hangi ilaçların temininde sorun yaşandığına ilişkin bir soruya Abbasoğlu şöyle yanıt verdi: Eczane kapatma eylemleri gündemde Öte yandan eczacıların yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çeken Abbasoğlu, eczacıların taleplerinin karşılanmaması durumunda birçok eczanenin kapanacağı, bu nedenle "eczane kapatma" şeklindeki eylemlerin gündemlerinde olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_30c4517e58e5fdbc804d275e9bb088c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği, ilaç, ankara eczacı odası, hastalık
hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği, ilaç, ankara eczacı odası, hastalık
Dikkat eksikliği ve hipertaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı: Eczanelerde bulunmuyor, aileler zorda
Ankara Eczacı Odası Başkanı dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilaçlarının temininde büyük sıkıntı yaşandığını belirtirken eczanelerde bu ilaçların bulunmadığını vurguladı.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavilerinde kullanılan ilaçların temininde yaşanan sıkıntılar hastaları ve ailelerini tedirgin ediyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, "Şu an hastalarımız eczane eczane dolaşıp bu ilaçları temin etmeye çalışıyor" diyerek sorunun büyüklüğüne dikkat çekti.
İlaçların tedarikinde çok ciddi sorun var
Abbasoğlu, Ankara Eczacı Odasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların taleplerini dile getirdi ve ilaç teminindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Hangi ilaçların temininde sorun yaşandığına ilişkin bir soruya Abbasoğlu şöyle yanıt verdi:
"Dikkat eksikliği ve hiperaktivitede kullanılan ilaçlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle, ergenlik çağındaki ve sınava hazırlanan gençlerin, çocuklarımızın kullandığı ilaçlar. Bunlar yurtdışından gelen ilaçlar. Tedarikte çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Şu an hastalarımız eczane eczane dolaşıp bu ilaçları temin etmeye çalışıyor. Bu noktada, ilaç fiyat kararnamesinin bir an önce güncellenip yurtdışında uygulanan fiyatlar seviyesine çekilmesi lazım ki bu firmalar da ilaçlarını ülkemize yeteri stok seviyesine kadar çeksin ve getirsin."
Eczane kapatma eylemleri gündemde
Öte yandan eczacıların yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çeken Abbasoğlu, eczacıların taleplerinin karşılanmaması durumunda birçok eczanenin kapanacağı, bu nedenle "eczane kapatma" şeklindeki eylemlerin gündemlerinde olduğunu söyledi.
İnfluenza salgını görülüyor
Grip vakalarındaki artış nedeniyle bir influenza salgını da görüldüğünü ifade eden Abbasoğlu, "Şu an nöbetçi eczanelerimizde ciddi anlamda influenza vakalarını görüyoruz. Doktorlarımız reçete ediyor. Dönemsel salgınlar oluyor ama hastalarımızın dikkat etmesi gereken hijyen ve maske kullanımıdır. Pandemi döneminde alınan birçok önlemi unuttuk. Antibiyotikler ve antiviral ilaçların tedariki noktasında bir sıkıntı yok. " ifadelerini kullandı.