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Asya turu devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
Asya turu devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tyyip Erdoğan, Asya turu kapsamında resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Asya turu kapsamında üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.Asya turu kapsamında Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde,Başbakanlık binasında yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/malezya-cumhurbaskani-erdogan-ile-fotograf-paylasti-bu-sarki-kalbimin-tek-sahibine-1093583511.html
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pakistan, erdoğan, erdoğan pakistanda
pakistan, erdoğan, erdoğan pakistanda

Asya turu devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

23:33 12.02.2025 (güncellendi: 00:10 13.02.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde inen Cumhurbaşkanı Erdoğan konaklayacağı otelde çiçekle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde inen Cumhurbaşkanı Erdoğan konaklayacağı otelde çiçekle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tyyip Erdoğan, Asya turu kapsamında resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Asya turu kapsamında üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.
Asya turu kapsamında Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde,
eşi Emine Erdoğan,
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Başbakanlık binasında yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.
Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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