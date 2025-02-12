https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/asya-turu-devam-ediyor-cumhurbaskani-erdogan-pakistanda-1093615638.html

Asya turu devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Asya turu devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tyyip Erdoğan, Asya turu kapsamında resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T23:33+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Asya turu kapsamında üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.Asya turu kapsamında Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde,Başbakanlık binasında yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/malezya-cumhurbaskani-erdogan-ile-fotograf-paylasti-bu-sarki-kalbimin-tek-sahibine-1093583511.html

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