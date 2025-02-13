https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-iki-adayli-formul-sorusunu-yanitladi-bizim-oyle-bir-senaryomuz-yok-1093632189.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'iki adaylı formül sorusunu yanıtladı: 'Bizim öyle bir senaryomuz yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'iki adaylı formül sorusunu yanıtladı: 'Bizim öyle bir senaryomuz yok'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum, buradaki senaryonuz nedir?" sorusunu cevapladı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T13:11+0300

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2025-02-13T13:18+0300

türkiye

özgür özel

chp

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

erken seçim

cumhurbaşkanlığı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum, buradaki senaryonuz nedir?" sorusuna "Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.Mansur Yavaş'la ilgili iddialara yanıt verdiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üçlü zirvede "Bu saatten sonra aday olup olmamak bu sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" söylediği iddialarıyla ilgili de, Özel şu yanıtı verdi: Gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruzÖzel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Mansur Yavaş da sayın Ekrem İmamoğlu da bu kriz içinde olan ülkenin krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesinin için CHP'nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği karar saygılı olacakları ve partinin başarısı için gösterecekleri ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk.”Merak edilen soruyu yanıtladı"İki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum, buradaki senaryonuz nedir?" sorusuna Özel, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz." cevabını verdi.

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özgür özel, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, üçlü zirve, cumhurbaşkanlığı adaylığı