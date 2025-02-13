https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/cep-telefonunu-elinden-alinan-kardes-annesini-ve-agabeyini-bicakladi-1093648500.html

Cep telefonu elinden alınan kardeş, annesini ve ağabeyini bıçakladı

Cep telefonu elinden alınan kardeş, annesini ve ağabeyini bıçakladı

Sputnik Türkiye

Aksaray'da Yasin O. isimli kişi cep telefonu elinden alındığı için tartıştığı annesi Nutuya O. ve ağabeyi Ali O.'yu bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T22:01+0300

2025-02-13T22:01+0300

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türkiye

cep telefonu

ev

aile

hastane

tedavi

ayakta tedavi

bıçaklama

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Aksaray’da Yasin O., cep telefonu yüzünden tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaralayarak kaçtı.Aksaray’da bir şahıs, tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Yasin O., cep telefonu elinden alındığı için annesi Nutuya O. (46) ve ağabeyi Ali O. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Yasin O. mutfaktan aldığı bıçakla annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Yasin O.’nun yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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cep telefonu, ev, aile, hastane, tedavi, ayakta tedavi , bıçaklama