https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/cep-telefonunu-elinden-alinan-kardes-annesini-ve-agabeyini-bicakladi-1093648500.html
Cep telefonu elinden alınan kardeş, annesini ve ağabeyini bıçakladı
Cep telefonu elinden alınan kardeş, annesini ve ağabeyini bıçakladı
Sputnik Türkiye
Aksaray'da Yasin O. isimli kişi cep telefonu elinden alındığı için tartıştığı annesi Nutuya O. ve ağabeyi Ali O.'yu bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T22:01+0300
2025-02-13T22:01+0300
2025-02-13T22:05+0300
türkiye
cep telefonu
ev
aile
hastane
tedavi
ayakta tedavi
bıçaklama
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Aksaray’da Yasin O., cep telefonu yüzünden tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaralayarak kaçtı.Aksaray’da bir şahıs, tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Yasin O., cep telefonu elinden alındığı için annesi Nutuya O. (46) ve ağabeyi Ali O. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Yasin O. mutfaktan aldığı bıçakla annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Yasin O.’nun yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html
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cep telefonu, ev, aile, hastane, tedavi, ayakta tedavi , bıçaklama
cep telefonu, ev, aile, hastane, tedavi, ayakta tedavi , bıçaklama
Cep telefonu elinden alınan kardeş, annesini ve ağabeyini bıçakladı
22:01 13.02.2025 (güncellendi: 22:05 13.02.2025)
Aksaray'da Yasin O. isimli kişi cep telefonu elinden alındığı için tartıştığı annesi Nutuya O. ve ağabeyi Ali O.'yu bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksaray’da Yasin O., cep telefonu yüzünden tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaralayarak kaçtı.
Aksaray’da bir şahıs, tartıştığı annesi ve ağabeyini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Yasin O., cep telefonu elinden alındığı için annesi Nutuya O. (46) ve ağabeyi Ali O. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Yasin O. mutfaktan aldığı bıçakla annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Yasin O.’nun yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.