https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html

Kadıköy'de korkunç olay: İtalyan şefin oğlu bıçaklandı, durumu kritik

Kadıköy'de korkunç olay: İtalyan şefin oğlu bıçaklandı, durumu kritik

Sputnik Türkiye

Kaykay malzemesi almak için Kadıköy bit pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, laf atma bahanesiyle başlayan tartışmada 5 yerinden bıçaklandı. Yoğun bakımda... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T09:26+0300

2025-01-27T09:26+0300

2025-01-27T09:26+0300

türkiye

kadıköy

bıçaklı saldırı

şef

mattia ahmet minguzzi

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İstanbul'da Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olan Mattia Ahmet Minguzzi (14), Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 24 Ocak Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için pazara giden genç, laf atma bahanesiyle başlayan sözlü taciz sonrası saldırgan tarafından 5 yerinden bıçaklandı.Sabah'ın haberine göre, Minguzzi’nin, "Pardon kardeşim" şeklindeki yanıtı saldırganı daha da öfkelendirdi. "Ben nereden senin kardeşin oluyorum?" diyerek geri dönen şüpheli, bıçakla saldırarak genci ağır yaraladı.Hayatta kalmasını doktorun müdahalesi sağladıOlay sırasında çevrede bulunan bir kadın doktor, Minguzzi'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kalp masajı ve suni teneffüs sayesinde hayatta kalan genç, kısa sürede ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Ameliyata alınan Minguzzi’ye 9 ünite kan verilirken, bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine isabet ettiği öğrenildi. Doktorlar, gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.Saldırganlar kısa sürede yakalandıİstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı iki saldırganı gözaltına aldı. Bıçağı kullanan B.B.’nin 1, diğer şüpheli U.B.’nin ise 2 sabıkası bulunduğu belirlendi.Tutuklanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen saldırganlar, yargı sürecine sevk edildi. Olayın ardından İtalya polisinin de Türk yetkililerle temasa geçtiği ve aileden bilgi aldığı öğrenildi.Ailesi endişeli, İtalya olayı yakından takip ediyorMinguzzi, Beyoğlu'nda yaşayan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu. Aile, çocuklarının durumu nedeniyle endişe içinde beklerken, İtalya’dan gelen destek mesajları dikkat çekiyor.Minguzzi’nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve hayati tehlikesinin henüz geçmediği ifade edildi. Olay, hem Türkiye’de hem İtalya’da yankı uyandırırken, gencin bir an önce sağlığına kavuşması için seferber olundu.

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kadıköy, bıçaklı saldırı, şef, mattia ahmet minguzzi