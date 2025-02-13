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Budapeşte Muharebesi'nin sona ermesinin 80. yıl dönümü
Budapeşte Muharebesi'nin sona ermesinin 80. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
80 yıl önce bugün SSCB'nin Kızıl Ordusu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi Nazi Almanyası birliklerinden tamamen kurtararak 108 gün süren Budapeşte... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın yanında savaşan Macaristan'ın savaştan çekilmesini sağlayan bu muharebeyle ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
budapeşte
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almanya
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infografik, budapeşte, sscb, kızıl ordu, macaristan, almanya, nazi almanyası, büyük vatanseverlik savaşı, инфографика
infografik, budapeşte, sscb, kızıl ordu, macaristan, almanya, nazi almanyası, büyük vatanseverlik savaşı, инфографика

Budapeşte Muharebesi'nin sona ermesinin 80. yıl dönümü

19:20 13.02.2025
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80 yıl önce bugün SSCB'nin Kızıl Ordusu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi Nazi Almanyası birliklerinden tamamen kurtararak 108 gün süren Budapeşte Muharebesi'ni sona erdirdi.
Almanya'nın yanında savaşan Macaristan'ın savaştan çekilmesini sağlayan bu muharebeyle ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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