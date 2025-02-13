https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdye-ait-ucak-gemisi-uss-harry-s-truman-akdenizde-ticaret-gemisiyle-carpisti-1093647187.html

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı

Sputnik Türkiye

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştığı açıklandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T20:05+0300

2025-02-13T20:05+0300

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abd

akdeniz

uss harry s. truman

abd donanması

gemi kazası

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USS Harry S. Truman uçak gemisinin Çarşamba gecesi Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir ticari gemiyle çarpıştığı açıklandı.Yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ya da gemide su baskını olmadığı kaydedildi.ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Tim Gorman yaptığı açıklamada, uçak gemisinin su baskınına uğramadığını ve mürettebatın yaralanmadığını bildirirken uçak gemisinin itici güç santrallerinin etkilenmediğini dile getirdi.Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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