ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdye-ait-ucak-gemisi-uss-harry-s-truman-akdenizde-ticaret-gemisiyle-carpisti-1093647187.html
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
Sputnik Türkiye
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştığı açıklandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T20:05+0300
2025-02-13T20:10+0300
dünya
abd
akdeniz
uss harry s. truman
abd donanması
gemi kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/15/1052999950_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_dfcae014738955e595a6fce1259357e2.jpg
USS Harry S. Truman uçak gemisinin Çarşamba gecesi Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir ticari gemiyle çarpıştığı açıklandı.Yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ya da gemide su baskını olmadığı kaydedildi.ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Tim Gorman yaptığı açıklamada, uçak gemisinin su baskınına uğramadığını ve mürettebatın yaralanmadığını bildirirken uçak gemisinin itici güç santrallerinin etkilenmediğini dile getirdi.Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/peskov-putin-ve-trump-yapacaklari-gorusme-icin-riyadi-olasi-bir-yer-olarak-andi-1093646854.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/15/1052999950_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d79f57d2ea70032bc6ba73704f9f57a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, akdeniz, uss harry s. truman, abd donanması, gemi kazası
abd, akdeniz, uss harry s. truman, abd donanması, gemi kazası

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı

20:05 13.02.2025 (güncellendi: 20:10 13.02.2025)
© WikipediaUSS Harry S. Truman
USS Harry S. Truman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Wikipedia
Abone ol
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştığı açıklandı.
USS Harry S. Truman uçak gemisinin Çarşamba gecesi Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir ticari gemiyle çarpıştığı açıklandı.
Yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ya da gemide su baskını olmadığı kaydedildi.
ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Harry S. Truman Taşıyıcı Taarruz Grubu'nun amiral gemisi USS Harry S. Truman (CVN-75) Çarşamba günü saat 23.45 sularında Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında M/V BESIKTAS-M ile çarpıştı.
ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Tim Gorman yaptığı açıklamada, uçak gemisinin su baskınına uğramadığını ve mürettebatın yaralanmadığını bildirirken uçak gemisinin itici güç santrallerinin etkilenmediğini dile getirdi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
DÜNYA
Peskov: Putin ve Trump, yapacakları görüşme için Riyad’ı olası bir yer olarak andı
19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала