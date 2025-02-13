https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdye-ait-ucak-gemisi-uss-harry-s-truman-akdenizde-ticaret-gemisiyle-carpisti-1093647187.html
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
Sputnik Türkiye
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştığı açıklandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T20:05+0300
2025-02-13T20:05+0300
2025-02-13T20:10+0300
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abd
akdeniz
uss harry s. truman
abd donanması
gemi kazası
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USS Harry S. Truman uçak gemisinin Çarşamba gecesi Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir ticari gemiyle çarpıştığı açıklandı.Yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ya da gemide su baskını olmadığı kaydedildi.ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Tim Gorman yaptığı açıklamada, uçak gemisinin su baskınına uğramadığını ve mürettebatın yaralanmadığını bildirirken uçak gemisinin itici güç santrallerinin etkilenmediğini dile getirdi.Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/peskov-putin-ve-trump-yapacaklari-gorusme-icin-riyadi-olasi-bir-yer-olarak-andi-1093646854.html
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abd, akdeniz, uss harry s. truman, abd donanması, gemi kazası
abd, akdeniz, uss harry s. truman, abd donanması, gemi kazası
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de BESIKTAS-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
20:05 13.02.2025 (güncellendi: 20:10 13.02.2025)
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştığı açıklandı.
USS Harry S. Truman uçak gemisinin Çarşamba gecesi Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir ticari gemiyle çarpıştığı açıklandı.
Yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ya da gemide su baskını olmadığı kaydedildi.
ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Harry S. Truman Taşıyıcı Taarruz Grubu'nun amiral gemisi USS Harry S. Truman (CVN-75) Çarşamba günü saat 23.45 sularında Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında M/V BESIKTAS-M ile çarpıştı.
ABD 6. Filo sözcüsü Yarbay Tim Gorman yaptığı açıklamada, uçak gemisinin su baskınına uğramadığını ve mürettebatın yaralanmadığını bildirirken uçak gemisinin itici güç santrallerinin etkilenmediğini dile getirdi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.