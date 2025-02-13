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Berat Kandili neden önemli? Duaların kabul Olduğuna inanılan bu gecede ne yapılmalı?
Berat Kandili neden önemli? Duaların kabul Olduğuna inanılan bu gecede ne yapılmalı?
Sputnik Türkiye
İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, günahlardan arınma, Allah’ın affına sığınma ve duaların kabul edildiği özel bir gece olarak kabul... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T08:12+0300
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kandil
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kuran
kuran
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Berat Kandili, İslam dünyasında şaban ayının 15. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar için günahlardan kurtuluş, Allah’a yakınlaşma ve af dileme fırsatı sunar. Bu mübarek gece, Allah’ın kullarına rahmet kapılarını açtığı ve duaların kabul olduğu özel zamanlardan biri olarak kabul edilir.Berat Gecesi’nde ne oldu?İslam inancına göre, Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gece, Allah’ın rahmetiyle tecelli ettiği ve kullarının dualarına icabet ettiği özel bir zaman dilimidir. Berat, Arapça’da “temize çıkma” ve “kurtuluş” anlamına gelir.Berat Kandili, Hz. Muhammed’in şu hadisinde de işaret edilmiştir:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Çünkü Allah, o gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, onu affedeyim? Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim? Sıkıntıya düşen yok mu, ona kurtuluş vereyim?' der."Berat Kandili’nde yapılması gereken i̇badetlerBerat Kandili’nde Müslümanlar, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşmak için ibadetlere yönelir. Bu geceyi ihya etmek için şu ibadetler yapılır:Berat Kandili’nin faziletiBerat Kandili, günahların affedildiği ve Allah’ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı özel bir gecedir. İslam inancına göre bu gecede:Bu gece, aynı zamanda Allah’ın sınırsız rahmetinin ve affediciliğinin bir sembolüdür.Berat Kandili’nin tarihi ve kaynağıBerat Kandili’nin tarihi, İslam kültüründe şaban ayının 15. gecesine dayanır. Bu gece, Hz. Muhammed’in hadisleriyle sabit bir öneme sahiptir. “Kurtuluş Gecesi” olarak da bilinen Berat, İslam toplumlarında dua, ibadet ve yardımlaşma ile anlam kazanır.Berat Kandili’nde dua ve tövbenin önemiMüslümanlar için Berat Kandili, Allah’a yönelmek ve samimi bir şekilde af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu gece yapılan duaların kabul olduğuna inanılır. Tövbe ederek, hem geçmiş günahlardan arınma hem de gelecekteki kötü alışkanlıkları terk etme niyetiyle bir adım atılır.Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?Berat Kandili’nde sıklıkla şu dualar okunur:Berat Kandili’nin sosyal boyutuBu gece, sadece bireysel ibadetlerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma gecesidir. İslam toplumu, ihtiyaç sahiplerine destek olarak Allah’ın rahmetine daha fazla mazhar olmayı hedefler.
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berat kandili 2025, berat kandili nedir, berat kandili önemi, berat kandili duaları, berat kandilinde yapılacak ibadetler, berat kandilinde ne olmuştur, berat kandili ne zaman, berat kandilinde hangi dualar okunur, berat kandilinde yapılması gerekenler, berat kandili tövbe duası, berat kandili fazileti, şaban ayının 15. gecesi, berat kandili ibadet rehberi, berat kandili salavat, berat kandili hadisleri, berat kandili kur’an indirilişi, berat kandilinde nasıl ibadet edilir, berat kandili hikmeti, berat kandili duası türkçe, günahlardan arınma gecesi

Berat Kandili neden önemli? Duaların kabul Olduğuna inanılan bu gecede ne yapılmalı?

08:12 13.02.2025
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İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, günahlardan arınma, Allah’ın affına sığınma ve duaların kabul edildiği özel bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirilmeye başlandığı mübarek anlardan biridir. Peki Berat Kandili'nin önemi ne?
Berat Kandili, İslam dünyasında şaban ayının 15. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar için günahlardan kurtuluş, Allah’a yakınlaşma ve af dileme fırsatı sunar. Bu mübarek gece, Allah’ın kullarına rahmet kapılarını açtığı ve duaların kabul olduğu özel zamanlardan biri olarak kabul edilir.

Berat Gecesi’nde ne oldu?

İslam inancına göre, Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gece, Allah’ın rahmetiyle tecelli ettiği ve kullarının dualarına icabet ettiği özel bir zaman dilimidir. Berat, Arapça’da “temize çıkma” ve “kurtuluş” anlamına gelir.
Berat Kandili, Hz. Muhammed’in şu hadisinde de işaret edilmiştir:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Çünkü Allah, o gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, onu affedeyim? Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim? Sıkıntıya düşen yok mu, ona kurtuluş vereyim?' der."

Berat Kandili’nde yapılması gereken i̇badetler

Berat Kandili’nde Müslümanlar, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşmak için ibadetlere yönelir. Bu geceyi ihya etmek için şu ibadetler yapılır:
Namaz kılmak: Nafile namazlar ve gece ibadetleri bu gecenin faziletini artırır.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an’dan sureler ve dualar okumak bu geceyi bereketlendirir.
Tövbe etmek: Günahlardan arınmak ve Allah’tan af dilemek için dua edilir.
Sadaka vermek: Fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak sevap kazanılır.
Oruç tutmak: Şaban ayının 14. günü oruç tutulup, gecesi Berat Kandili ile ihya edilir.

Berat Kandili’nin fazileti

Berat Kandili, günahların affedildiği ve Allah’ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı özel bir gecedir. İslam inancına göre bu gecede:
Amellerin yazıldığı defterler yenilenir.
Kulların gelecek yılki kaderi belirlenir.
Allah, samimi bir şekilde tövbe eden kullarını bağışlar ve dualarını kabul eder.
Bu gece, aynı zamanda Allah’ın sınırsız rahmetinin ve affediciliğinin bir sembolüdür.

Berat Kandili’nin tarihi ve kaynağı

Berat Kandili’nin tarihi, İslam kültüründe şaban ayının 15. gecesine dayanır. Bu gece, Hz. Muhammed’in hadisleriyle sabit bir öneme sahiptir. “Kurtuluş Gecesi” olarak da bilinen Berat, İslam toplumlarında dua, ibadet ve yardımlaşma ile anlam kazanır.

Berat Kandili’nde dua ve tövbenin önemi

Müslümanlar için Berat Kandili, Allah’a yönelmek ve samimi bir şekilde af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu gece yapılan duaların kabul olduğuna inanılır. Tövbe ederek, hem geçmiş günahlardan arınma hem de gelecekteki kötü alışkanlıkları terk etme niyetiyle bir adım atılır.

Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?

Berat Kandili’nde sıklıkla şu dualar okunur:
Tövbe Duası: "Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illa hu."
Salavat: Peygamber Efendimiz’e salat ve selam getirmek.
Fatiha ve Yasin sureleri: Manevi huzur ve bereket için okunur.

Berat Kandili’nin sosyal boyutu

Bu gece, sadece bireysel ibadetlerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma gecesidir. İslam toplumu, ihtiyaç sahiplerine destek olarak Allah’ın rahmetine daha fazla mazhar olmayı hedefler.
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