https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/berat-kandili-neden-onemli-dualarin-kabul-olduguna-inanilan-bu-gecede-ne-yapilmali-1093621489.html

Berat Kandili neden önemli? Duaların kabul Olduğuna inanılan bu gecede ne yapılmalı?

Berat Kandili neden önemli? Duaların kabul Olduğuna inanılan bu gecede ne yapılmalı?

Sputnik Türkiye

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, günahlardan arınma, Allah’ın affına sığınma ve duaların kabul edildiği özel bir gece olarak kabul... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T08:12+0300

2025-02-13T08:12+0300

2025-02-13T08:12+0300

yaşam

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kandil

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Berat Kandili, İslam dünyasında şaban ayının 15. gecesi idrak edilir ve Müslümanlar için günahlardan kurtuluş, Allah’a yakınlaşma ve af dileme fırsatı sunar. Bu mübarek gece, Allah’ın kullarına rahmet kapılarını açtığı ve duaların kabul olduğu özel zamanlardan biri olarak kabul edilir.Berat Gecesi’nde ne oldu?İslam inancına göre, Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gece, Allah’ın rahmetiyle tecelli ettiği ve kullarının dualarına icabet ettiği özel bir zaman dilimidir. Berat, Arapça’da “temize çıkma” ve “kurtuluş” anlamına gelir.Berat Kandili, Hz. Muhammed’in şu hadisinde de işaret edilmiştir:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Çünkü Allah, o gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, onu affedeyim? Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim? Sıkıntıya düşen yok mu, ona kurtuluş vereyim?' der."Berat Kandili’nde yapılması gereken i̇badetlerBerat Kandili’nde Müslümanlar, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşmak için ibadetlere yönelir. Bu geceyi ihya etmek için şu ibadetler yapılır:Berat Kandili’nin faziletiBerat Kandili, günahların affedildiği ve Allah’ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı özel bir gecedir. İslam inancına göre bu gecede:Bu gece, aynı zamanda Allah’ın sınırsız rahmetinin ve affediciliğinin bir sembolüdür.Berat Kandili’nin tarihi ve kaynağıBerat Kandili’nin tarihi, İslam kültüründe şaban ayının 15. gecesine dayanır. Bu gece, Hz. Muhammed’in hadisleriyle sabit bir öneme sahiptir. “Kurtuluş Gecesi” olarak da bilinen Berat, İslam toplumlarında dua, ibadet ve yardımlaşma ile anlam kazanır.Berat Kandili’nde dua ve tövbenin önemiMüslümanlar için Berat Kandili, Allah’a yönelmek ve samimi bir şekilde af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu gece yapılan duaların kabul olduğuna inanılır. Tövbe ederek, hem geçmiş günahlardan arınma hem de gelecekteki kötü alışkanlıkları terk etme niyetiyle bir adım atılır.Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?Berat Kandili’nde sıklıkla şu dualar okunur:Berat Kandili’nin sosyal boyutuBu gece, sadece bireysel ibadetlerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma gecesidir. İslam toplumu, ihtiyaç sahiplerine destek olarak Allah’ın rahmetine daha fazla mazhar olmayı hedefler.

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