https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bankalar-faizsiz-kredi-limitini-yukseltti-60-bin-tlye-dayandi-1093634417.html

Bankalar faizsiz kredi limitini yükseltti: 60 bin TL'ye dayandı

Bankalar faizsiz kredi limitini yükseltti: 60 bin TL'ye dayandı

Sputnik Türkiye

Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi! 60.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans fırsatları açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

2025-02-13T14:24+0300

2025-02-13T14:24+0300

2025-02-13T14:24+0300

ekonomi

sıfır faizli kredi

banka

kredi

faizsiz kredi

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Şubat ayı itibarıyla 10 banka, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. En yüksek faizsiz kredi tutarı 60 bin TL’ye dayandı. 10 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Taksitli nakit avans limitleri de artırıldı.Sabah'ın haberine göre bankalar, findeks kredi notu 1.750 ve üzeri olan müşterilere faizsiz kredi imkanı tanırken, notu düşük olanlara farklı faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.Şubat ayı faizsiz kredi fırsatları belli olduYeni müşteri çekmek isteyen bankalar, findeks kredi notuna göre değişen faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları sunuyor.Bankaların sunduğu bu fırsatlar, özellikle nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?Şubat ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyaları güncellendi. 10 banka tarafından açıklanan kampanyalarda 10.000 - 55.000 TL arası değişen sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

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