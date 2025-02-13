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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bankalar-faizsiz-kredi-limitini-yukseltti-60-bin-tlye-dayandi-1093634417.html
Bankalar faizsiz kredi limitini yükseltti: 60 bin TL'ye dayandı
Bankalar faizsiz kredi limitini yükseltti: 60 bin TL'ye dayandı
Sputnik Türkiye
Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi! 60.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans fırsatları açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
2025-02-13T14:24+0300
2025-02-13T14:24+0300
ekonomi
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kredi
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Şubat ayı itibarıyla 10 banka, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. En yüksek faizsiz kredi tutarı 60 bin TL’ye dayandı. 10 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Taksitli nakit avans limitleri de artırıldı.Sabah'ın haberine göre bankalar, findeks kredi notu 1.750 ve üzeri olan müşterilere faizsiz kredi imkanı tanırken, notu düşük olanlara farklı faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.Şubat ayı faizsiz kredi fırsatları belli olduYeni müşteri çekmek isteyen bankalar, findeks kredi notuna göre değişen faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları sunuyor.Bankaların sunduğu bu fırsatlar, özellikle nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?Şubat ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyaları güncellendi. 10 banka tarafından açıklanan kampanyalarda 10.000 - 55.000 TL arası değişen sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ankarada-toplu-tasimaya-zam-tam-ve-ogrenci-bileti-ne-kadar-oldu-1093628670.html
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sıfır faizli kredi, banka, kredi, faizsiz kredi
sıfır faizli kredi, banka, kredi, faizsiz kredi

Bankalar faizsiz kredi limitini yükseltti: 60 bin TL'ye dayandı

14:24 13.02.2025
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Bankaların sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları hızla büyüyor. Şubat ayı güncellemelerine göre, faizsiz kredi tutarları 60 bin TL’ye yaklaştı. Yeni müşteriler için sunulan bu avantajlı fırsatlarda, bankalar 3 ila 6 ay vade imkanı tanıyor. İşte sıfır faizli kredi kampanyalarına dair tüm detaylar…
Şubat ayı itibarıyla 10 banka, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. En yüksek faizsiz kredi tutarı 60 bin TL’ye dayandı. 10 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Taksitli nakit avans limitleri de artırıldı.
Sabah'ın haberine göre bankalar, findeks kredi notu 1.750 ve üzeri olan müşterilere faizsiz kredi imkanı tanırken, notu düşük olanlara farklı faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.

Şubat ayı faizsiz kredi fırsatları belli oldu

Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, findeks kredi notuna göre değişen faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları sunuyor.
Findeks notu 1.750 ve üzeri olan müşteriler, doğrudan faizsiz kredi alabiliyor.
3 ila 6 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunuluyor.
Kredi notu düşük olanlar için faiz oranları değişiklik gösteriyor.
Bankaların sunduğu bu fırsatlar, özellikle nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Şubat ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyaları güncellendi. 10 banka tarafından açıklanan kampanyalarda 10.000 - 55.000 TL arası değişen sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
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