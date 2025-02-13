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Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e: Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez
Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e: Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili açıklamasına "Biz... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasına yönelik ifadelerine deprem konusuyla bir karışık verdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz" ifadelerine yer verdi."Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz" diyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/omer-celikten-tusiada-elestiri-kendisini-siyasetin-uzerinde-goren-hicbir-girisime-izin-vermeyiz-1093647449.html
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murat kurum, chp, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, küçükçekmece, iliç, özgür özel
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Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e: Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez

21:34 13.02.2025
© FotoğrafBakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
Bakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Fotoğraf
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili açıklamasına "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız" ifadeleriyle karşılık verdi. Bakan Kurum "Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez" diyerek tavsiyede bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasına yönelik ifadelerine deprem konusuyla bir karışık verdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz" ifadelerine yer verdi.
"Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz" diyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız.

Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun."

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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