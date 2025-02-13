https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bakan-kurumdan-chp-lideri-ozele-bu-isler-uclu-masada-dedikodu-yapmaya-benzemez-1093648012.html

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e: Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e: Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili açıklamasına "Biz... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T21:34+0300

2025-02-13T21:34+0300

2025-02-13T21:34+0300

politika

murat kurum

chp

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

küçükçekmece

iliç

özgür özel

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özel'in, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasına yönelik ifadelerine deprem konusuyla bir karışık verdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz" ifadelerine yer verdi."Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz" diyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/omer-celikten-tusiada-elestiri-kendisini-siyasetin-uzerinde-goren-hicbir-girisime-izin-vermeyiz-1093647449.html

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Sputnik Türkiye

murat kurum, chp, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, küçükçekmece, iliç, özgür özel