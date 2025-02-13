https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligina-inceleme-1093635382.html
Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme
Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme
Sputnik Türkiye
İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. O görüntülere ilişkin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T14:39+0300
2025-02-13T14:39+0300
2025-02-13T14:39+0300
türkiye
ameliyat
stent
istanbul
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İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Anjiyo esnasında pazarlık iddiasıArena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.İnceleme başlatıldıİl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tarim-bakanligi-yeni-hileli-urunleri-tek-tek-acikladi-sucukta-esek-eti-lahmacunda-kanatli-eti-cikti-1093621162.html
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ameliyat, stent, istanbul
ameliyat, stent, istanbul
Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme
İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. O görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.
Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Anjiyo esnasında pazarlık iddiası
Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.
Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.