https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ameliyathanede-stent-pazarligina-inceleme-1093635382.html

Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme

Ameliyathanede stent pazarlığına inceleme

Sputnik Türkiye

İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. O görüntülere ilişkin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T14:39+0300

2025-02-13T14:39+0300

2025-02-13T14:39+0300

türkiye

ameliyat

stent

istanbul

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İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Anjiyo esnasında pazarlık iddiasıArena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.İnceleme başlatıldıİl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tarim-bakanligi-yeni-hileli-urunleri-tek-tek-acikladi-sucukta-esek-eti-lahmacunda-kanatli-eti-cikti-1093621162.html

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ameliyat, stent, istanbul