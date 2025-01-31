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Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı
Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Erdoğan’a yeğeni Arif Dağhan'ı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T13:42+0300
2025-01-31T13:42+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde hakim savcı kura töreni gerçekleştirdi.Özlem Zengin yeğenini Erdoğan'a tanıttıAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeğeni Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı. Özlem Zengin “Sayın Cumhurbaşkanım, yeğenimin adını da telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size” diyerek Arif Dağhan'ın ayağa kalkmasını istedi. Özlem Zengin "Kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenim Arif Dağhan'ı da görmek isterim, en azından bir selam versin" dedi.Özlem Zengin kimdir?1969 yılında doğan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış, ardından Türkiye'ye dönerek bir yıl öğretmenlik yapmıştır.1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırlayıp sunarak medya sektörüne adım atmıştır. Bu dönemde aynı zamanda serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.Siyasi kariyerine ise 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'na seçilerek başlamıştır. Ardından, Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlenmiş, 2011-2012 yıllarında da İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır.Özlem Zengin, sadece siyasette değil, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli projelere imza atmıştır. Beyaz El Dayanışma Derneği ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarının kurucusudur.Özlem Zengin, 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Tokat Milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapmış, 2021-2022 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.Bugün ise Özlem Zengin AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak tekrar seçilmiştir.
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Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı

13:42 31.01.2025
© AA / Emin SansarÖzlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı
Özlem Zengin yeğenini hakim savcı kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Emin Sansar
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Erdoğan’a yeğeni Arif Dağhan'ı tanıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde hakim savcı kura töreni gerçekleştirdi.

Özlem Zengin yeğenini Erdoğan'a tanıttı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeğeni Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı. Özlem Zengin “Sayın Cumhurbaşkanım, yeğenimin adını da telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size” diyerek Arif Dağhan'ın ayağa kalkmasını istedi.
Özlem Zengin "Kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenim Arif Dağhan'ı da görmek isterim, en azından bir selam versin" dedi.

Özlem Zengin kimdir?

1969 yılında doğan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış, ardından Türkiye'ye dönerek bir yıl öğretmenlik yapmıştır.
1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırlayıp sunarak medya sektörüne adım atmıştır. Bu dönemde aynı zamanda serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.
Siyasi kariyerine ise 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'na seçilerek başlamıştır. Ardından, Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlenmiş, 2011-2012 yıllarında da İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır.
Özlem Zengin, sadece siyasette değil, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli projelere imza atmıştır. Beyaz El Dayanışma Derneği ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarının kurucusudur.
Özlem Zengin, 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Tokat Milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapmış, 2021-2022 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
Bugün ise Özlem Zengin AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak tekrar seçilmiştir.
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