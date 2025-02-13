AFAD Müdürü Tatar'dan Ege Denizi'nde tsunami açıklaması: 'Kıyılarımıza ulaşması durumunda yıkıcı bir etkisi olmayacak'

Özellikle güneyden kuzeye doğru geldikçe yani Muğla'dan daha kuzeye doğru geldikçe kıyılarımız boyunca bu tsunami tehlikesinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ama örneğin Muğla, Bodrum, Datça Yarımadası'ndaki değişik yerlerde de bu tsunami etkisinin oluşması durumunda, bir saatten daha önce bir sürede gelmeyeceğini öngörüyoruz. Bunu yaptığımız modellemeler sonucunda ortaya koyuyoruz. Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz. Daha kuzeye doğru geldikçe, özellikle İzmir civarına geldikçe bugün bulunduğumuz bölgeye geldikçe bunun etkisinin daha da azalacağını veya yok denecek kadar bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliyoruz. Tsunaminin oluşması durumunda, İzmir'in kuzeyine geçmeyeceğini çok net olarak söylemek mümkün.