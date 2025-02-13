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AFAD Müdürü Tatar'dan Ege Denizi'nde tsunami açıklaması: 'Kıyılarımıza ulaşması durumunda yıkıcı bir etkisi olmayacak'
AFAD Müdürü Tatar'dan Ege Denizi'nde tsunami açıklaması: 'Kıyılarımıza ulaşması durumunda yıkıcı bir etkisi olmayacak'
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin yaptığı açıklamasında, olası bir tsunaminin Türkiye... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin "Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz" dedi.İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tatar, Muğla, Aydın ve İzmir'de değerlendirme toplantıları yaptıklarını hatırlatarak depremin ardından yaşanabilecek tsunami olasılığına değinerek şu cümleleri kaydetti:AFAD'a tsunami uyarısını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün vereceğini kaydeden Tatar, uyarının AFAD'a ulaşmasının ardından kısa mesajla, ihtiyaç olması halinde daha etkin mesaj yöntemleriyle ya da anons sistemiyle vatandaşlara duyuracaklarını aktardı.Tatar, son günlerde değişik bölgelerde deniz çekilmesine de değinerek, "Bunun bir meteorolojik olay olduğunu, herhangi bir depremin habercisi olmadığını altını çizerek söylemekte yarar var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/prof-dr-naci-gorur-7-ve-uzerinde-deprem-uretebilir-diyerek-uyardi-zemini-curuk-1093611001.html
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türkiye, orhan tatar, kandilli rasathanesi, afad, deprem, ege denizi, izmir, muğla

AFAD Müdürü Tatar'dan Ege Denizi'nde tsunami açıklaması: 'Kıyılarımıza ulaşması durumunda yıkıcı bir etkisi olmayacak'

16:58 13.02.2025
© AAEge deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin yaptığı açıklamasında, olası bir tsunaminin Türkiye kıyılarına ulaşması halinde yıkıcı bir etkisinin olmayacağını öngördüklerini dile getirdi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin "Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz" dedi.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tatar, Muğla, Aydın ve İzmir'de değerlendirme toplantıları yaptıklarını hatırlatarak depremin ardından yaşanabilecek tsunami olasılığına değinerek şu cümleleri kaydetti:

Özellikle güneyden kuzeye doğru geldikçe yani Muğla'dan daha kuzeye doğru geldikçe kıyılarımız boyunca bu tsunami tehlikesinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ama örneğin Muğla, Bodrum, Datça Yarımadası'ndaki değişik yerlerde de bu tsunami etkisinin oluşması durumunda, bir saatten daha önce bir sürede gelmeyeceğini öngörüyoruz. Bunu yaptığımız modellemeler sonucunda ortaya koyuyoruz. Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz. Daha kuzeye doğru geldikçe, özellikle İzmir civarına geldikçe bugün bulunduğumuz bölgeye geldikçe bunun etkisinin daha da azalacağını veya yok denecek kadar bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliyoruz. Tsunaminin oluşması durumunda, İzmir'in kuzeyine geçmeyeceğini çok net olarak söylemek mümkün.

AFAD'a tsunami uyarısını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün vereceğini kaydeden Tatar, uyarının AFAD'a ulaşmasının ardından kısa mesajla, ihtiyaç olması halinde daha etkin mesaj yöntemleriyle ya da anons sistemiyle vatandaşlara duyuracaklarını aktardı.
Tatar, son günlerde değişik bölgelerde deniz çekilmesine de değinerek, "Bunun bir meteorolojik olay olduğunu, herhangi bir depremin habercisi olmadığını altını çizerek söylemekte yarar var" dedi.
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