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Prof. Dr. Naci Görür, '7 ve üzerinde deprem üretebilir' diyerek uyardı: 'Zemini çürük'
Prof. Dr. Naci Görür, '7 ve üzerinde deprem üretebilir' diyerek uyardı: 'Zemini çürük'
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Görür, 'Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale' programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T19:43+0300
2025-02-12T19:51+0300
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük" uyarısında bulundu.Sık sık gittiği Anadolu'da, "Oğlum bu depremler ne zaman bitecek. Allah göstermesin" denildiğini aktaran Görür, "Duaya gerek yok, eğer dua ile depremi durdurursanız bizi de öldürürsünüz. Neden? Çünkü depremler dünyanın kalp atışlarıdır, nabız atışlarıdır. Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Hepimiz ölürüz. Onun için şaşırıp da dua etmeyin 'Allah'ım şu depremleri durdur' diye. Depremlerde bizim ölmememizin yolu, deprem dirençli kentlerden geçer" diye konuştu.Türkiye'de deprem dirençli kentler oluşturulabileceğini ifade eden Görür, "Biz İstanbul'u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlardık. Çok net. Bunun için mühendisimiz, bilim adamımız, organizasyonumuz, paramız var. Olmayan ne biliyor musunuz? Niyet. Niyetimiz yok. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz gibi değişik şeyler oluyor. Tek vücut olarak bir şeye karar vermiyoruz" dedi.Prof. Dr. Görür, ülke genelinde deprem dirençli kentlerin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlatarak, bu noktada kentlerde yerel yönetimlere ve valiliklere önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.'Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir'Çanakkale'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin il sınırlarının karelere bölünüp, her karenin ortasına en az 30 metre sondaj yapılarak karotlar alınması ve bunların laboratuvarda incelenmesi önerisinde bulundu.Çanakkale'nin jeolojik yapısını harita üzerinden anlatan Görür, sözlerine şöyle devam etti:Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini aktaran Görür, "İkisi de aktif. Güney kolu, daha yavaş uzun zamandır enerji biriktiren bir kol. Kuzey Anadolu fayında zaten deprem bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük bir zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir" dedi.'Gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir'Program öncesinde basın mensuplarının Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasına ilişkin sorularını yanıtlayan Görür, deprem fırtınasının nedeninin Afrika levhasının, Anadolu-Ege levhasının altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması olduğunu belirterek, "Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Volkanik patlama yaşanması halinde oluşacak toz bulutunun atmosferde güneş ışığını dahi kapatabildiğine, kimyasal özellikleri nedeniyle de insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dikkati çeken Görür, yapılan araştırmalar neticesinde volkanik bir patlama belirtisinin gözlenmediğini, bunun spekülatif bir söylem olduğunu aktardı.Prof. Dr. Görür, son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesine de değinerek, "Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir. Bazı yerlerde atmosferik olaylar denizlerin çekilmesine ve yükselmesine neden olurlar. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html
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Prof. Dr. Naci Görür, '7 ve üzerinde deprem üretebilir' diyerek uyardı: 'Zemini çürük'

19:43 12.02.2025 (güncellendi: 19:51 12.02.2025)
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Yer bilimci Prof. Dr. Görür, 'Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale' programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini belirterek bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebileceği konusunda uyardı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük" uyarısında bulundu.
Sık sık gittiği Anadolu'da, "Oğlum bu depremler ne zaman bitecek. Allah göstermesin" denildiğini aktaran Görür, "Duaya gerek yok, eğer dua ile depremi durdurursanız bizi de öldürürsünüz. Neden? Çünkü depremler dünyanın kalp atışlarıdır, nabız atışlarıdır. Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Hepimiz ölürüz. Onun için şaşırıp da dua etmeyin 'Allah'ım şu depremleri durdur' diye. Depremlerde bizim ölmememizin yolu, deprem dirençli kentlerden geçer" diye konuştu.
Türkiye'de deprem dirençli kentler oluşturulabileceğini ifade eden Görür, "Biz İstanbul'u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlardık. Çok net. Bunun için mühendisimiz, bilim adamımız, organizasyonumuz, paramız var. Olmayan ne biliyor musunuz? Niyet. Niyetimiz yok. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz gibi değişik şeyler oluyor. Tek vücut olarak bir şeye karar vermiyoruz" dedi.
Prof. Dr. Görür, ülke genelinde deprem dirençli kentlerin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlatarak, bu noktada kentlerde yerel yönetimlere ve valiliklere önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.

'Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir'

Çanakkale'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin il sınırlarının karelere bölünüp, her karenin ortasına en az 30 metre sondaj yapılarak karotlar alınması ve bunların laboratuvarda incelenmesi önerisinde bulundu.
Çanakkale'nin jeolojik yapısını harita üzerinden anlatan Görür, sözlerine şöyle devam etti:

Kuzeyinde ve güneyinde dağlık, sağlam alanlar var. Çanakkale'nin bulunduğu yer iki dağlık kesimin arası tamamen çürük zeminden, alüvyondan meydana gelmiş suyu bol bir alan. Haliyle topografya uygun olduğu için bütün kentleşme de bu bölgede. Dağlardan inen alüvyal yelpazelerin önüne kentlerinizi kurmuşsunuz. Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri kuzey ve güneyindeki dağlık alanlar.

Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini aktaran Görür, "İkisi de aktif. Güney kolu, daha yavaş uzun zamandır enerji biriktiren bir kol. Kuzey Anadolu fayında zaten deprem bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük bir zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir" dedi.

'Gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir'

Program öncesinde basın mensuplarının Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasına ilişkin sorularını yanıtlayan Görür, deprem fırtınasının nedeninin Afrika levhasının, Anadolu-Ege levhasının altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması olduğunu belirterek, "Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Volkanik patlama yaşanması halinde oluşacak toz bulutunun atmosferde güneş ışığını dahi kapatabildiğine, kimyasal özellikleri nedeniyle de insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dikkati çeken Görür, yapılan araştırmalar neticesinde volkanik bir patlama belirtisinin gözlenmediğini, bunun spekülatif bir söylem olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Görür, son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesine de değinerek, "Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir. Bazı yerlerde atmosferik olaylar denizlerin çekilmesine ve yükselmesine neden olurlar. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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