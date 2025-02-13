https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-duyurdu-bingol-ve-gaziantepte-deprem-1093630527.html

AFAD duyurdu: Bingöl ve Gaziantep'te deprem

AFAD duyurdu: Bingöl ve Gaziantep'te deprem

Sputnik Türkiye

Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, Bingöl ve Gaziantep'teki depremleri duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelliyor. İşte 13 Şubat son depremler listesi

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son depremler

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AFAD verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 11.18’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.31 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Saat 11.52’de bu kez Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.AFAD, depremin 11.55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sarsıntılarla güncelliyor.

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