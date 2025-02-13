https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-duyurdu-bingol-ve-gaziantepte-deprem-1093630527.html
AFAD duyurdu: Bingöl ve Gaziantep'te deprem
AFAD duyurdu: Bingöl ve Gaziantep'te deprem
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Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, Bingöl ve Gaziantep'teki depremleri duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelliyor. İşte 13 Şubat son depremler listesi
2025-02-13T12:25+0300
2025-02-13T12:25+0300
2025-02-13T12:27+0300
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AFAD verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 11.18’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.31 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Saat 11.52’de bu kez Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.AFAD, depremin 11.55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sarsıntılarla güncelliyor.
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bingöl, gaziantep, deprem, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Bingöl ve Gaziantep'te deprem
12:25 13.02.2025 (güncellendi: 12:27 13.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremleri duyurdu. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 3.0, Bingöl’ün Kozlu ilçesinde ise 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin derinliklerini sırasıyla 5.31 kilometre ve 11.55 kilometre olarak duyurdu.
AFAD verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 11.18’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.31 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Saat 11.52’de bu kez Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD, depremin 11.55 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sarsıntılarla güncelliyor.