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ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: 'İlginç olan ABD ve Rusya'nın Ukraynasız ve ateşkessiz müzakere edecek olması'
ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: 'İlginç olan ABD ve Rusya'nın Ukraynasız ve ateşkessiz müzakere edecek olması'
Sputnik Türkiye
ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın dahil olmadığı ve ateşkes anlaşması olmadan müzakere edecek olmasının sebebinin... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda ABD ile müzakere sürecini kontrol edeceğini söyledi. 'Durumu Rusya'nın kontrol edeceği anlamına geliyor'Ritter, “İlginç olan ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın dahil olmadığı ve ateşkes anlaşması olmadan müzakere edecek olması. Bu da müzakereleri ve çatışma alanındaki durumu Rusya'nın kontrol edeceği anlamına geliyor. Trump bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bu Ukrayna'nın barış için yalvarmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Telefon görüşmesinde devlet başkanları Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkileri, Ukrayna meselesini, Ortadoğu krizini, İran nükleer meselesini ve Rus ve Amerikan vatandaşlarının değişimini ele aldılar. Daha sonra Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yorumlayan Trump, Putin ile telefonda sık sık temas kurmayı planladığını söyleyerek aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve 2014 sınırlarına geri dönme ihtimalini düşük olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-ukraynanin-nato-uyeliginin-gercekci-olmadigi-gorusune-katiliyorum-1093617415.html
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abd, scott ritter, dmitriy peskov, vladimir putin, donald trump, ukrayna, washington, moskova

ABD'li eski istihbaratçı Ritter açıkladı: 'İlginç olan ABD ve Rusya'nın Ukraynasız ve ateşkessiz müzakere edecek olması'

03:18 13.02.2025
Scott Ritter
Scott Ritter - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın dahil olmadığı ve ateşkes anlaşması olmadan müzakere edecek olmasının sebebinin müzakere ve çatışma alanı durumunu Rusya'nın kontrolünde olacağını söyledi.
ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda ABD ile müzakere sürecini kontrol edeceğini söyledi.

'Durumu Rusya'nın kontrol edeceği anlamına geliyor'

Ritter, “İlginç olan ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın dahil olmadığı ve ateşkes anlaşması olmadan müzakere edecek olması. Bu da müzakereleri ve çatışma alanındaki durumu Rusya'nın kontrol edeceği anlamına geliyor. Trump bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bu Ukrayna'nın barış için yalvarmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Telefon görüşmesinde devlet başkanları Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkileri, Ukrayna meselesini, Ortadoğu krizini, İran nükleer meselesini ve Rus ve Amerikan vatandaşlarının değişimini ele aldılar.
Daha sonra Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yorumlayan Trump, Putin ile telefonda sık sık temas kurmayı planladığını söyleyerek aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve 2014 sınırlarına geri dönme ihtimalini düşük olarak nitelendirdi.
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