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32 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı: 'Serumdan sonra anormallik oldu'
32 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı: 'Serumdan sonra anormallik oldu'
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Amasya Valiliği, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Amasya Valiliği, hemşirenin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.Vali: Serumdan sonra anormallikler oluyorAmasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tek'in hayatını kaybetmesine çok üzüldüklerini söyledi.Hemşire Tek'in 6 Şubat'ta gribal enfeksiyon şüphesiyle çalıştığı hastaneye müracaat ettiğini anlatan Bakan, "Arkadaşlarımız bulunduğu alanda gribal enfeksiyonla ilgili müdahaleleri yapıyor. İkinci gün hastanedeki nöbetine geliyor. Sonra eve gönderiyorlar, kendisini iyi hissetmiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Özel bir hastaneye gidip serum takılması önerisi oluyor. Özel hastanede kendisine serum uygulaması yapıldığı zaman vücudunda birtakım anormallikler oluşmaya başlıyor. Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor, kendisi de oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.'Enfeksiyon kalp zarına yapışmış'Vali Bakan, Tek'in kalp zarına yapışan gribal enfeksiyon nedeniyle hızla kötüleşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:
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hemşire, amasya valiliği, türkiye, serum, sarı serum

32 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı: 'Serumdan sonra anormallik oldu'

15:56 13.02.2025
Minecan Tek
Minecan Tek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Amasya Valiliği, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Amasya Valiliği, hemşirenin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.

Vali: Serumdan sonra anormallikler oluyor

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tek'in hayatını kaybetmesine çok üzüldüklerini söyledi.
Hemşire Tek'in 6 Şubat'ta gribal enfeksiyon şüphesiyle çalıştığı hastaneye müracaat ettiğini anlatan Bakan, "Arkadaşlarımız bulunduğu alanda gribal enfeksiyonla ilgili müdahaleleri yapıyor. İkinci gün hastanedeki nöbetine geliyor. Sonra eve gönderiyorlar, kendisini iyi hissetmiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Özel bir hastaneye gidip serum takılması önerisi oluyor. Özel hastanede kendisine serum uygulaması yapıldığı zaman vücudunda birtakım anormallikler oluşmaya başlıyor. Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor, kendisi de oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.

'Enfeksiyon kalp zarına yapışmış'

Vali Bakan, Tek'in kalp zarına yapışan gribal enfeksiyon nedeniyle hızla kötüleşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu şekilde devlet hastanemizin yoğun bakımındaki entübe kısmına geçiş yapılıyor. Maalesef hayatını kaybediyor. Konuyu hem çalışanlarımız hem de ilimizdeki herkes, bizler de çok üzüntüyle karşıladık. Tabii ki bu konuyla ilgili inceleme talimatı verdik. Konuyla ilgili bir vali yardımcımızı görevlendireceğiz. İnşallah farklı bir şey çıkmaz."
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