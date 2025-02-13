https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/32-yasindaki-hemsirenin-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-sorusturma-acildi-serumdan-sonra-anormallik-1093637523.html

32 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı: 'Serumdan sonra anormallik oldu'

32 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlatıldı: 'Serumdan sonra anormallik oldu'

Sputnik Türkiye

Amasya Valiliği, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T15:56+0300

2025-02-13T15:56+0300

2025-02-13T15:56+0300

türkiye

hemşire

amasya valiliği

türkiye

serum

sarı serum

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Amasya Valiliği, hemşirenin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.Vali: Serumdan sonra anormallikler oluyorAmasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tek'in hayatını kaybetmesine çok üzüldüklerini söyledi.Hemşire Tek'in 6 Şubat'ta gribal enfeksiyon şüphesiyle çalıştığı hastaneye müracaat ettiğini anlatan Bakan, "Arkadaşlarımız bulunduğu alanda gribal enfeksiyonla ilgili müdahaleleri yapıyor. İkinci gün hastanedeki nöbetine geliyor. Sonra eve gönderiyorlar, kendisini iyi hissetmiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Özel bir hastaneye gidip serum takılması önerisi oluyor. Özel hastanede kendisine serum uygulaması yapıldığı zaman vücudunda birtakım anormallikler oluşmaya başlıyor. Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor, kendisi de oraya gidiyor." ifadelerini kullandı.'Enfeksiyon kalp zarına yapışmış'Vali Bakan, Tek'in kalp zarına yapışan gribal enfeksiyon nedeniyle hızla kötüleşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

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hemşire, amasya valiliği, türkiye, serum, sarı serum