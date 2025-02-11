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Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitmişti: 32 yaşındaki hemşire domuz gribinden hayatını kaybetti
Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitmişti: 32 yaşındaki hemşire domuz gribinden hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Amasya’da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T16:33+0300
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Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek domuz gribinden öldü.Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gitmiştiAmasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.Müdahaleye rağmen kurtarılamayan hemşire Tek için hastane bahçesinde tören düzenlendi.Törene, Tek'in ailesi ve yakınları ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.Tek'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yoluyla Iğdır'a uğurlandı.9 Şubat'ta durumu kötüleştiHastane Başhekimi Taşova gazetecilere, Tek'in 9 Şubat Pazar günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane acil servisine başvurduğunu söyledi.Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:Hastanenin internet sitesinde yapılan paylaşımda ise, "Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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h1n1, h1n1, domuz gribi, soğuk algınlığı, grip, hemşire, doktor
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Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitmişti: 32 yaşındaki hemşire domuz gribinden hayatını kaybetti

16:33 11.02.2025
Minecan Tek
Minecan Tek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Amasya’da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, Minecan hemşirenin, İnfluenza (domuz gribi) tedavisi gördüğü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek domuz gribinden öldü.

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gitmişti

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan hemşire Tek için hastane bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Tek'in ailesi ve yakınları ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.
Tek'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yoluyla Iğdır'a uğurlandı.

9 Şubat'ta durumu kötüleşti

Hastane Başhekimi Taşova gazetecilere, Tek'in 9 Şubat Pazar günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane acil servisine başvurduğunu söyledi.
Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:
"Burada yapılan kontrollerde gribin, kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Burada yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik. İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsüyle hastanın kontrolü yapılmış, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor, bu, bu yılki domuz gribi olan. Bütün sağlık camiamızın başı sağ olsun diyoruz."
Hastanenin internet sitesinde yapılan paylaşımda ise, "Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
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