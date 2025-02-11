https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/yuksek-ates-ve-halsizlik-sikayetiyle-hastaneye-gitmisti-32-yasindaki-hemsire-domuz-gribinden-1093576829.html

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitmişti: 32 yaşındaki hemşire domuz gribinden hayatını kaybetti

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitmişti: 32 yaşındaki hemşire domuz gribinden hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Amasya’da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T16:33+0300

2025-02-11T16:33+0300

2025-02-11T16:33+0300

sağlik

h1n1

h1n1

domuz gribi

soğuk algınlığı

grip

hemşire

doktor

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Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek domuz gribinden öldü.Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gitmiştiAmasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.Müdahaleye rağmen kurtarılamayan hemşire Tek için hastane bahçesinde tören düzenlendi.Törene, Tek'in ailesi ve yakınları ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.Tek'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yoluyla Iğdır'a uğurlandı.9 Şubat'ta durumu kötüleştiHastane Başhekimi Taşova gazetecilere, Tek'in 9 Şubat Pazar günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane acil servisine başvurduğunu söyledi.Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:Hastanenin internet sitesinde yapılan paylaşımda ise, "Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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h1n1, h1n1, domuz gribi, soğuk algınlığı, grip, hemşire, doktor